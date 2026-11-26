Executivul de la București face un nou pas în direcția reformării sistemului de colectare a veniturilor la bugetul de stat, apelând la sprijinul autorităților de la Atena. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a anunțat joi aprobarea unui memorandum de înțelegere prin care România urmează să beneficieze de experiența specialiștilor din Grecia pentru a spori gradul de colectare și nivelul de disciplină fiscală.

Documentul stabilește cadrul prin care administrația de la București își propune să preia bunele practici ale statului elen în materie de digitalizare fiscală și analiză a datelor, cu scopul direct de a preveni frauda, de a îmbunătăți conformarea voluntară și de a diminua deficitul de încasare la TVA.

Decizia adoptată în ședința de Guvern vine în urma unei discuții purtate anterior la nivel înalt între șefii executivelor din cele două state. Potrivit informațiilor prezentate de reprezentantul Executivului după reuniunea cabinetului, imediat după preluarea mandatului, prim-ministrul României a avut o convorbire telefonică cu omologul său grec, Kyriakos Mitsotakis. Unul dintre subiectele principale ale dialogului a vizat tocmai posibilitatea ca România să acceseze expertiza dovedită a specialiștilor eleni în eficientizarea colectării taxelor și întărirea disciplinei financiare.

„Este motivul pentru care, iată, astăzi guvernul a aprobat demararea acestui dialog între Ministerul Economiei şi Finanţelor din Republica Elenă şi Ministerul Finanţelor din România, un memorandum de înţelegere care generează cadrul de cooperare instituţională, în care România are ca obiectiv strategic să valorifice experienţa şi expertiza administraţiei elene, în special în domeniul digitalizării fiscale, dar şi al utilizării datelor pentru prevenirea şi combaterea fraudei, în vederea îmbunătăţirii conformării fiscale şi reducerii deficitului de încasare a TVA”, a arătat Dan Cărbunaru.

Colaborarea dintre Ministerul Finanțelor din România și Ministerul Economiei și Finanțelor din Republica Elenă nu se va limita doar la schimbul de informații punctuale, ci va acoperi un spectru larg de reforme economice și administrative. Oficialul guvernamental a detaliat axele principale pe care se va construi acest parteneriat bilateral.

El a precizat că „sunt şase domenii majore de cooperare, modernizarea administraţiei fiscale şi combaterea evaziunii, managementul finanţelor publice şi politica fiscal-bugetară, investiţii şi dezvoltarea economică, fonduri europene şi reforme structurale, transformarea digitală şi modernizarea instituţională, cooperarea economică şi financiară europeană”.

Pentru ca prevederile memorandumului să producă efecte vizibile în activitatea fiscului românesc, cele două părți au stabilit deja instrumentele de lucru prin care specialiștii vor colabora. Planul include atât transfer de cunoștințe, cât și testarea unor soluții practice menite să echilibreze bugetul de stat prin o mai bună administrare a taxelor.

„Cum se va manifesta în mod concret această cooperare? Schimbul de experţi, vizite de studiu, misiuni tehnice, seminarii, programe de formare, grupuri de lucru, tematice şi proiecte pilot. De asemenea, vor fi explorate oportunităţi de sprijin prin instrumentele europene, precum instrumentul de asistenţă tehnică, programul Fiscaliz şi mecanisme de cooperare oferite de organizaţia intra-europeană administraţiilor fiscale. Este un demers care vine în completarea preocupărilor acestui guvern de a echilibra mult mai bine bugetul şi mai ales modalitatea de colectare a taxelor”, a mai spus Cărbunaru.