Un incident chimic s-a produs vineri, 13 noiembrie, pe platforma Chimcomplex din Râmnicu Vâlcea, după oprirea accidentală a unui compresor și eliberarea unei cantități de clor în atmosferă. Șase persoane au avut nevoie de evaluare medicală, iar cinci au rămas internate, potrivit ISU Vâlcea. Autoritățile au intervenit pentru evacuarea angajaților și verificarea concentrației substanței în aer.

Una dintre persoanele afectate de expunerea la clor a fost internată în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), iar alte patru au rămas sub supraveghere în Secția de Medicină Internă. Un al șaselea pacient a fost externat după evaluarea medicală.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea a anunțat vineri seară că patru dintre persoanele afectate au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe de echipajele medicale, în timp ce alte două au ajuns la spital prin mijloace proprii.

Potrivit instituției, toți cei cinci pacienți internați se aflau în stare stabilă din punct de vedere respirator și hemodinamic.

Echipele specializate în intervenții la incidente chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) au efectuat măsurători pentru stabilirea concentrației de clor din atmosferă.

La primele verificări, aparatele au indicat o concentrație de 10 ppm. Ulterior, valorile au scăzut până la zero, atât în perimetrul platformei industriale, cât și în zonele apropiate.

„Totodată, precizăm că ultimele măsurători efectuate de echipajele specializate CBRN au indicat valori de 0 ppm ale concentraţiei de clor în atmosferă, atât în interiorul amplasamentului industrial, cât şi în zonele din proximitatea acestuia”, a mai transmis sursa citată.

Inițial, autoritățile raportaseră cinci persoane ajunse la spital, bilanțul fiind actualizat ulterior la șase.

Reprezentanții companiei au explicat că incidentul a început vineri dimineață, la ora 7:49, după oprirea neprevăzută a unui compresor de clor. Defecțiunea a determinat oprirea succesivă a altor instalații, iar în timpul procesului de neutralizare a fost eliberată accidental în atmosferă o cantitate de aproximativ 15,5 kilograme de clor.

„Astăzi, vineri, 13 noiembrie, ora 7.49, a avut loc un incident cauzat de oprirea accidentală a unui compresor de clor ce a declanşat în lanţ oprirea instalaţiilor subsecvente, având ca singur efect secundar perturbarea fluxului tehnologic în faza de neutralizare, unde a fost înregistrată evacuarea accidentală în atmosferă a unei cantităţi mici de clor, aproximativ 15,5 kg", au transmis reprezentanţii Chimcomplex Râmnicu Vâlcea.

La ora 8:00 a fost activat Comitetul pentru Situații de Urgență. Conducerea companiei a decis aplicarea planului de cod galben, deși incidentul a fost încadrat de operator în categoria celor minore.

Decizia a fost influențată de condițiile meteorologice, deoarece ceața a îngreunat dispersarea vaporilor de clor în atmosferă. Potrivit companiei, comitetul a decis să acționeze cu un nivel suplimentar de precauție față de procedurile obișnuite pentru incidentele minore, fără activarea planului de cod roșu.

Serviciile de ambulanță și pompierii au fost alertate la ora 8:05, iar echipajele de intervenție au ajuns pe platformă la 8:20. În același timp, echipele interne au început evacuarea personalului și oprirea controlată a instalațiilor.

La ora 8:35, platforma industrială fusese închisă complet, conform procedurilor de intervenție. Reprezentanții companiei au anunțat că operațiunile de oprire a instalațiilor au fost finalizate cu succes, iar angajații aflați în schimbul respectiv au primit primul ajutor. În comunicarea inițială, Chimcomplex a menționat cinci salariați care prezentau simptome respiratorii, precum tuse și iritații.

„Au fost identificaţi cinci salariaţi care au simţit probleme respiratorii (iritaţii şi tuse), aceştia au fost transportaţi la spital unde au fost diagnosticaţi cu intoxicări uşoare, toţi fiind conştienţi şi în afara oricărui pericol", a precizat sursa citată.

Compania a anunțat și alertarea departamentelor de suport din județ cu atribuții în gestionarea unor asemenea situații, inclusiv a Primăriei Mihăilești. Deși reprezentanții Chimcomplex au încadrat incidentul drept unul minor, cinci dintre cele șase persoane evaluate medical au rămas internate. Potrivit ultimelor informații comunicate de ISU Vâlcea, concentrația de clor din atmosferă era de 0 ppm la finalul verificărilor.