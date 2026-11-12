Clădire prăbușită la New York. Sunt doi morți și 17 răniți

O clădire din Brooklyn, New York, s-a prăbușit miercuri într-o grămadă imensă de moloz, ucigând cel puțin două persoane și rănind 17 - dintre care patru în stare gravă - în timp ce pompierii caută cu disperare mai multe victime îngropate sub dărâmături, potrivit The New York Post.

Rudele celor aflați în clădire au lansat apeluri frenetice de ajutor după ce clădirea de apartamente cu trei etaje de pe Newkirk și Flatbush Avenues a căzut peste un șantier de alături, în jurul orei 16:00, au declarat martorii.

Autoritățile au avertizat că numărul victimelor va crește, probabil. Echipele de salvare nu știu câte persoane din clădire sunt încă dispărute, deoarece căutarea periculoasă a supraviețuitorilor a continuat până noaptea și se așteaptă să se întindă zile întregi.

Anderson Velez, în vârstă de 35 de ani, un rezident al clădirii, a declarat că lucra în Bronx când soția sa l-a sunat și i-a spus că ea și cei doi copii mici ai lor, de 7 și 2 ani, au fost prinși sub dărâmăturile clădirii.

„M-a sunat când clădirea s-a prăbușit, în timp ce ea era înăuntru cu moloz peste ea. Țipa după cineva să-l ajute să-l scoată pe fiul meu afară, apoi apelul s-a întrerupt”, a spus tatăl disperat.

Velez a spus că familia sa a fost salvată și se așteaptă ca aceasta să fie bine.

Primii respondenți au scos și o femeie însărcinată din dărâmături. „E în viață. E încă în viață. Sunt foarte fericit. Sunt foarte fericit”, a spus partenerul ușurat al femeii printre lacrimi, menționând că este însărcinată în șase săptămâni.

Echipele de construcții excavau în șantierul alăturat când clădirea cu trei etaje s-a prăbușit în el, prinzând muncitorii și locuitorii sub dărâmături, a declarat comisarul pentru clădiri, Ahmed Tigani, într-o conferință de presă de seară târziu.

Conform localnicilor și înregistrărilor orașului, lucrările de construcție erau în desfășurare la un șantier alăturat clădirii prăbușite.

Imaginile șocante arată urmările prăbușirii, o grămadă de elemente structurale ale clădirii acoperind locul unde se afla înainte.

Martorul Anthony Griggs, în vârstă de 21 de ani, a declarat că se întorcea acasă de la serviciu când a auzit „două bubuituri puternice” – chiar înainte ca imobilul să se prăbușească.

„Câteva cărămizi au căzut lângă piciorul meu. Am fost lovit de una, dar e în regulă. Sunt bine”, a spus Griggs.

Pompierii de la FDNY a declarat că mai multe persoane au fost prinse sub dărâmături, iar fotografiile de la fața locului îi arată ducând un bărbat însângerat.

Două persoane au fost scoase din locul distrugerii și declarate decedate, în timp ce alte patru persoane au fost duse la spitale locale în stare critică. Alte 12 au fost spitalizate în stare stabilă, iar un pompier a fost tratat pentru răni minore, a declarat comisarul FDNY, Lillian Bonsignore.

Oficialii nu au furnizat vârstele persoanelor ucise.

Alte douăsprezece persoane au fost spitalizate în stare stabilă, iar un pompier a suferit răni minore.

Șapte copii s-au numărat printre victime, însă starea lor de sănătate nu este clară.

Peste 250 de membri ai personalului FDNY au intervenit, iar zeci de pompieri, ajutați de câini de căutare, au cercetat dărâmăturile în căutarea oricui ar fi putut fi încă blocat până miercuri noaptea târziu.

Autoritățile „nu știu câte persoane se află încă în zona prăbușirii”, a declarat Bonsignore.

Se așteaptă ca eforturile extenuante de căutare să continue timp de mai multe zile. Echipajele de intervenție în caz de urgență vor fi la fața locului „pentru o perioadă destul de lungă”, a spus comisarul pompierilor.

„Operațiunile de prăbușire sunt extrem de periculoase deoarece, după cum știți, există riscul de a distruge piloții prin mișcarea prea rapidă”, a spus Bonsignore.

Șeful departamentului FDNY, John Esposito, a adăugat că șantierul se află într-o „situație foarte instabilă” și că departamentul lucrează cu atenție pentru a preveni o „prăbușire secundară” în timp ce caută printre dărâmături.