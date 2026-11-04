Un grav accident rutier a avut loc pe Autostrada A1, în dreptul localității Cunța din județul Alba, implicând o autocisternă care transporta o substanță extrem de periculoasă. Pentru a preveni orice risc major pentru populație și mediu, autoritățile au luat măsura de a opri complet circulația pe sensul Sebeș-Sibiu, traficul fiind deviat prin nodul rutier Sebeș.

Evenimentul rutier a fost înregistrat la kilometrul 299+800 al autostrăzii A1. În accident a fost implicat un ansamblu de vehicule alcătuit dintr-un cap tractor și o semiremorcă-cisternă încărcată cu acid sulfuric, încadrată la categoria mărfurilor periculoase sub indicativul ADR 80/1830.

Vehiculul de mare tonaj se deplasa pe direcția Sibiu–Sebeș în momentul în care șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers, din cauze care urmează să fie stabilite de anchetatori.

„Ansamblul de vehicule, care circula pe sensul Sibiu - Sebeș, a părăsit direcția de deplasare, a traversat parapetul median și s-a răsturnat în afara părții carosabile a căii 2, în zona km 299+800”, a transmis DRDP Timișoara.

Având în vedere pericolul ridicat reprezentat de încărcătura cisternei, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara au decis să blocheze preventiv circulația pe sensul opus.

„Având în vedere natura substanței transportate și posibilitatea existenței unor scurgeri de acid sulfuric, se impune închiderea circulației rutiere pe sensul Sebeș - Sibiu și devierea traficului prin nodul rutier Sebeș, situat la km 304, până la evaluarea riscurilor de către echipajele specializate”, a precizat instituția.

În urma acestei măsuri, toți conducătorii auto care merg pe traseul Sebeș-Sibiu sunt redirecționați prin nodul rutier situat la kilometrul 304.

Acidul sulfuric este un compus chimic cu o acțiune puternic corozivă, capabil să provoace arsuri chimice extrem de severe la contactul cu pielea și să genereze un impact ecologic grav în cazul intrării în sol sau în pânza freatică. Tocmai din acest motiv, oprirea traficului a fost considerată o măsură absolut necesară până la finalizarea verificărilor de către echipele de intervenție.

Până la acest moment, DRDP Timișoara nu a oferit detalii despre existența vreunei scurgeri efective de substanță din cisternă. De asemenea, nu au fost furnizate date despre eventuale persoane rănite în urma impactului și nici o estimare privind intervalul de timp în care traficul pe sensul Sebeș-Sibiu va rămâne blocat.