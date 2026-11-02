România, sub avertizări de vreme severă. Autoritățile locale și prefecturile trebuie să fie pregătite pentru intervenții inclusiv pe timpul nopții, în contextul ploilor abundente și al riscului de inundații din mai multe regiuni ale României. Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a solicitat măsuri suplimentare de vigilență, după avertizările meteorologice și hidrologice emise luni.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a convocat o ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situații de urgență, pentru analizarea fenomenelor prognozate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Natalia Intotero a declarat că avertizările meteorologice emise luni dimineață vizează ploi însemnate cantitativ, ninsori la altitudini mari și intensificări ale vântului.

Cea mai ridicată cantitate de precipitații este prognozată pentru județul Constanța, unde este în vigoare o avertizare cod portocaliu. Potrivit ANM, în această zonă se pot acumula între 40 și 60 de litri de apă pe metru pătrat, iar izolat cantitățile pot ajunge la 80-90 l/mp.

Totodată, avertizarea cod galben acoperă zece județe și municipiul București, unde sunt prognozate ploi de 25-35 l/mp și, izolat, peste 40 l/mp.

„În această dimineaţă, ANM a emis mai multe avertizări şi atenţionări de cod galben şi cod portocaliu, care vizează ploi moderate cantitativ, precipitaţii mai ales sub formă ninsoare şi strat de zăpadă, la altitudini în general de peste 1700 m şi intensificări ale vântului. O atenţie deosebită trebuie acordată judeţului Constanţa, aflat sub cod portocaliu, unde vor fi ploi importante cantitativ şi se vor acumula 40...60 l/mp şi local 80...90 l/mp. Codul galben emis de ANM acoperă 10 judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti, şi vizează ploi însemnate cantitativ, de 25...35 l/mp şi izolat de peste 40 l/mp. Dacă situaţia o va impune, vom emite mesaje de atenţionare de tip nowcasting. De asemenea, recomandăm autorităţilor locale vigilenţă sporită şi asigurarea permanenţei la nivel local şi al prefecturilor, întrucât fenomenele prognozate se pot produce pe timpul nopţii şi este necesară transmiterea cu operativitate a mesajelor de fenomene periculoase imediate", a subliniat Natalia Intotero, citată într-un comunicat al ministerului.

În urma atenționărilor meteorologice, INHGA a emis luni și avertizări privind creșterea nivelurilor și debitelor unor cursuri de apă. Hidrologii avertizează asupra posibilității producerii unor scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și a unor viituri rapide pe râurile mici. Aceste fenomene pot provoca inundații locale, iar pe anumite cursuri de apă există riscul depășirii cotelor de apărare.

Avertizările vizează bazinele hidrografice:

Olt;

Călmățui;

Vedea;

Argeș;

Ialomița;

Râurile din Dobrogea.

Pentru râurile din județul Constanța, INHGA a emis o avertizare cod portocaliu, valabilă în intervalul 2 noiembrie, ora 16:00 – 4 noiembrie, ora 12:00.

În cadrul ședinței extraordinare a Comitetului ministerial pentru situații de urgență, reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” au prezentat situația acumulărilor de apă. Potrivit datelor comunicate, gradul de umplere al acumulărilor este de 54%, fără să fie semnalate probleme deosebite în prezent.

Reprezentanții instituției au transmis că sunt pregătiți să intervină dacă evoluția fenomenelor meteorologice și hidrologice va impune acest lucru.

„Totodată, recomandăm autorităţilor locale să utilizeze noile planuri de management al riscului la inundaţii şi să respecte prevederile acestora", se mai arată în documentul citat.

Ministerul Mediului a cerut respectarea planurilor de apărare împotriva inundațiilor și transmiterea rapidă a avertizărilor privind fenomenele periculoase. Autoritățile locale și prefecturile au fost îndemnate să asigure permanența, având în vedere că episoadele de vreme severă și creșterile rapide ale nivelurilor râurilor se pot produce inclusiv în timpul nopții.