Debitul Dunării va rămâne sub mediile multianuale în următoarele trei luni, iar mai multe râuri din România ar putea înregistra valori reduse, potrivit prognozei trimestriale publicate de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) la 1 noiembrie 2026. Cele mai mici valori sunt estimate pentru luna noiembrie, când debitul maxim al fluviului, la intrarea în țară, prin secțiunea Baziaș, ar urma să ajungă la numai 2.000 de metri cubi pe secundă.

Estimările pentru lunile noiembrie, decembrie și ianuarie indică un regim hidrologic inferior valorilor obișnuite pentru această perioadă a anului.

Situația este relevantă atât pentru Dunăre, cât și pentru râurile interioare, unde în anumite bazine hidrografice debitele ar putea coborî sub 30% din mediile multianuale.

Potrivit datelor INHGA, debitul maxim prognozat la Baziaș pentru luna noiembrie este de 2.000 mc/s, în timp ce media multianuală a lunii este de 4.700 mc/s.

Pentru următoarele două luni, estimările indică o creștere treptată, dar valorile vor rămâne sub mediile obișnuite:

Luna Debit maxim prognozat Media multianuală Noiembrie 2026 2.000 mc/s 4.700 mc/s Decembrie 2026 3.500 mc/s 5.100 mc/s Ianuarie 2027 4.000 mc/s 5.400 mc/s

Prognoza include și debitele medii estimate, nu doar valorile maxime. Astfel, la Baziaș, debitul mediu ar urma să fie de 1.600 mc/s în noiembrie, 2.500 mc/s în decembrie și 3.000 mc/s în ianuarie.

Diferențele față de mediile multianuale indică un regim hidrologic deficitar la intrarea Dunării în România. Totuși, aceste cifre reprezintă estimări pentru întreaga lună, nu măsurători zilnice sau valori care se vor înregistra în mod constant.

Prognoza hidrologică indică debite reduse și pe râurile interioare. În noiembrie, cele mai multe cursuri de apă vor avea valori cuprinse între 30% și 50% din mediile multianuale lunare.

Există însă diferențe importante de la un bazin hidrografic la altul. Valori mai ridicate, între 50% și 80% din mediile obișnuite, sunt estimate pe râurile din bazinele Vișeu, Someșul Mare, Prahova, Suceava, Moldova, Bistrița și Trotuș.

În schimb, hidrologii estimează că debitele vor coborî sub 30% din mediile multianuale în bazinele hidrografice Bârlad, Crasna, Barcău și Râmnicu Sărat.

Situația nu se va schimba semnificativ nici în decembrie. Deși pentru majoritatea râurilor sunt prognozate valori de 50%-80% din mediile lunare, în anumite zone debitele vor rămâne mai mici. Bazinul Bârladului este indicat în continuare printre cele mai afectate, cu valori estimate sub pragul de 30%.

Odată cu răcirea vremii, în luna decembrie ar putea apărea și primele formațiuni de gheață pe anumite cursuri de apă.

INHGA menționează posibilitatea apariției gheții la maluri și a năboiului în bazinele superioare ale râurilor Bistrița, Mureș și Olt, precum și pe unele râuri mici din nordul și centrul țării.

În ianuarie 2027, formațiunile de gheață ar putea avea o extindere variabilă, în funcție de temperaturi și precipitații. Hidrologii iau în calcul inclusiv apariția podurilor de gheață, a curgerilor de năboi și sloiuri, precum și a unor blocaje de ghețuri, în special pe râurile din zonele montane din nordul, estul și centrul țării.

Specialiștii precizează că estimările pe termen lung au la bază elemente statistice și pot fi revizuite pe măsură ce apar informații hidrologice și meteorologice noi.

Prognozele trimestriale nu reprezintă avertizări de inundații sau de alte fenomene periculoase. Dacă evoluția condițiilor meteorologice și a nivelurilor de apă indică posibilitatea depășirii cotelor de apărare, INHGA va emite avertizări hidrologice pe termen scurt.