Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a decis prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă privind funcționarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, pe fondul debitelor reduse ale Dunării și al riscurilor pentru echilibrarea sistemului energetic național. Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Energiei la 29 octombrie 2026, debitul fluviului la intrarea în România este estimat să ajungă la 1.550 de metri cubi pe secundă în jurul datei de 4 noiembrie.

Decizia are în vedere și imposibilitatea repunerii în funcțiune, pe parcursul lunii noiembrie, a unităților 1 și 2 ale centralei, potrivit motivelor prezentate de autorități. În același timp, este menținută preocuparea privind existența unor rezerve suficiente de putere și energie pentru acoperirea consumului în intervalele de vârf.

Ministerul Energiei a anunțat că hotărârea CNSU a fost publicată în Monitorul Oficial. Printre motivele invocate se numără menținerea unor cote scăzute ale Dunării la intrarea în țară și riscul apariției unor dificultăți în asigurarea alimentării cu energie electrică.

Potrivit instituției, rezervele disponibile trebuie să permită echilibrarea sistemului energetic național inclusiv în perioadele în care cererea de electricitate crește. În acest context, autoritățile au prevăzut măsuri pentru utilizarea capacităților de producție disponibile, suplimentarea importurilor, acolo unde este necesar, și reducerea consumului, dacă situația o impune.

Prelungirea stării de alertă reprezintă, astfel, o măsură de gestionare a riscurilor asociate funcționării sistemului energetic în condițiile actuale. Ea nu trebuie confundată, în sine, cu anunțarea unei întreruperi generalizate a alimentării cu electricitate.

Conform datelor prezentate în informația publicată de News.ro, debitul Dunării la secțiunea Baziaș, punctul de intrare a fluviului în România, urma să crească până la aproximativ 1.550 m³/s în jurul datei de 4 noiembrie.

Valoarea rămâne însă mult sub mediile multianuale indicate pentru această perioadă. În octombrie, media este de aproximativ 3.900 m³/s, iar în noiembrie ajunge la circa 4.700 m³/s.

Prin comparație cu aceste repere, debitul prognozat pentru începutul lunii noiembrie este de aproximativ 40% din media multianuală a lunii octombrie și de o treime din cea a lunii noiembrie. Aceste diferențe evidențiază amploarea deficitului de debit, fără a indica, prin ele însele, evoluția exactă a nivelului apei în toate sectoarele fluviului.

În hotărârea anunțată de autorități sunt prevăzute măsuri pentru menținerea funcționării Sistemului Electroenergetic Național. Transelectrica, operatorul de transport și de sistem, trebuie să dispună acțiunile necesare pentru echilibrarea producției și consumului.

Printre măsurile menționate se află:

creșterea producției de electricitate din sursele disponibile;

asigurarea importurilor de energie, în funcție de necesități;

reducerea consumului, dacă echilibrarea sistemului o impune.

Aplicarea acestor măsuri depinde de evoluția disponibilității capacităților de producție, a cererii și a condițiilor de funcționare a sistemului energetic.

Evoluția debitului Dunării și disponibilitatea capacităților de producție rămân factori importanți pentru evaluarea situației energetice în luna noiembrie. Prognoza hidrologică indică un debit în creștere până la începutul lunii, însă nivelul estimat rămâne sub mediile multianuale.