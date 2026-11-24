Încă 30 de kilometri din Autostrada Moldovei (A7) ar urma să fie dați în circulație până la sfârșitul anului 2026. În acest scenariu, șoferii vor putea circula pe aproximativ 290 de kilometri de autostradă între Ploiești și Roman, inclusiv pe Varianta Ocolitoare Bacău. Lucrările de pe tronsonul Bacău-Pașcani sunt însă afectate de condițiile meteorologice, iar finalizarea acestuia este estimată pentru prima jumătate a anului 2027. Autostrada Moldovei: 30 de kilometri noi, până la Roman Sud

Ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a anunțat că a verificat șantierele loturilor dintre Bacău și Mircești, unde constructorul român UMB lucrează pe o lungime totală de 49 de kilometri.

Potrivit ministrului, pe aceste șantiere sunt mobilizați peste 1.200 de muncitori și mai mult de 800 de utilaje.

Deși activitatea este susținută, condițiile meteorologice nefavorabile îngreunează lucrările pe sectorul Bacău-Pașcani. Din acest motiv, estimarea prezentată de ministru este că, până la sfârșitul anului, se va putea circula până la Roman Sud.

Deschiderea celor 30 de kilometri ar duce lungimea cumulată a Autostrăzii Moldovei, împreună cu Varianta Ocolitoare Bacău, la aproximativ 290 de kilometri, pe traseul Ploiești-Roman.

Potrivit ministrului Transporturilor, lucrările pe sectorul dintre Bacău și Pașcani ar urma să fie încheiate în prima parte a anului 2027.

La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre calendarul estimat pentru deschiderea următoarelor tronsoane. Acesta a declarat că, după extinderea circulației până la Roman Sud, la începutul anului viitor s-ar putea ajunge până la Săbăoani, iar în jurul jumătății anului 2027, până la Pașcani.

Grindeanu a făcut aceste declarații în timpul unei vizite pe Autostrada A7, la care au participat ministrul Transporturilor și directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

El a amintit că lucrările dintre Buzău și Pașcani au fost executate de același constructor și a făcut referire la ritmul de lucru de pe șantiere.

Un alt anunț vizează continuarea Autostrăzii Moldovei spre nordul țării. Ministrul Transporturilor a precizat că programul SAFE a devenit operațional, ceea ce permite începerea etapei de proiectare și, ulterior, a lucrărilor de execuție pentru tronsonul Pașcani-Suceava, cu o lungime de 62 de kilometri.

Sorin Grindeanu a menționat și importanța nodului rutier de la Pașcani, care trebuie să asigure conexiuni în direcția Iași-Ungheni, dar și spre Suceava-Siret.

Acesta a arătat că finanțarea acestor legături este, de asemenea, un aspect important pentru continuarea proiectelor de infrastructură din regiune.