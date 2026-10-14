Punctele de alimentare cu combustibil și spațiile de servicii de pe Autostrada Moldovei A7 fac un pas important spre concretizare. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a încheiat oficial acordul de concesionare pentru primele două locații dedicate șoferilor care tranzitează această arteră rutieră de o importanță strategică.

Anunțul oficial a fost făcut de către Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, care a precizat că parteneriatul a fost semnat cu societatea MOL România Petroleum Products.

Până la finalizarea infrastructurii permanente, conducătorii auto vor beneficia de o variantă temporară pentru a putea alimenta pe traseul autostrăzii, evitând astfel situațiile neplăcute în deplasare.

„Am semnat astăzi contractul pentru concesionarea primelor două benzinării pe Autostrada Moldovei (A7)! Vestea bună pentru şoferi vine mai repede decât benzinăriile definitive: am discutat cu directorul general al MOL România, Gabor Mozga, care şi-a arătat disponibilitatea ca, până la finalizarea lucrărilor de amenajare, operatorul să monteze containere provizorii pentru furnizarea de carburanţi”, a notat Pistol pe pagina sa de Facebook.

Cele două spații de servicii vor fi amplasate la kilometrul 91 al autostrăzii, în proximitatea localității Valea Râmnicului. Proiectul include o infrastructură complexă, gândită să acopere toate necesitățile de tranzit atât pentru autoturisme, cât și pentru transportul greu sau cel de persoane.

Printre dotările prevăzute se numără 94 de spații de parcare destinate autoturismelor, 33 de locuri special amenajate pentru autocamioane, 6 parcări pentru autocare și 6 locuri rezervate persoanelor cu dizabilități. De asemenea, ansamblul va include grupuri sanitare publice, cabine de duș, stații moderne de distribuție a carburanților, spații comerciale, snack bar și stații de reîncărcare rapidă pentru vehiculele electrice.

Înțelegerea contractuală convenită între CNAIR și operatorul economic este valabilă pe o perioadă de 20 de ani. În ceea ce privește realizarea tuturor facilităților obligatorii prevăzute în caietul de sarcini, compania concesionară are la dispoziție un termen de execuție de 21 de luni.