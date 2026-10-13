Ciupercile proaspete sunt produse perisabile, iar aspectul și textura lor se pot modifica în timpul depozitării. Petele închise la culoare nu trebuie interpretate automat drept dovadă de alterare, însă trebuie evaluate împreună cu celelalte caracteristici ale produsului.

Universitatea de Stat din Utah recomandă alegerea ciupercilor ferme, fără pete pe pălării și fără mucegai. Instituția atrage atenția și asupra condițiilor de păstrare: umezeala reținută în ambalaj poate accelera deteriorarea.

O schimbare de culoare, luată separat, nu este suficientă pentru a stabili dacă ciupercile mai pot fi consumate. Textura, mirosul, aspectul general și modul în care au fost depozitate oferă indicii suplimentare.

Ciupercile proaspete trebuie să aibă o textură fermă, nu o suprafață alunecoasă sau lipicioasă. Universitatea de Stat din Iowa recomandă evitarea ciupercilor care prezintă pete ori au devenit lipicioase.

Acumularea umezelii în ambalaj este unul dintre factorii care pot grăbi deteriorarea. Specialiștii de la Universitatea de Stat din Utah avertizează că pungile din plastic închise ermetic pot reține umezeala și pot reduce durata de păstrare a ciupercilor.

Dacă ciupercile sunt lipicioase, foarte moi, au un miros neobișnuit sau prezintă mucegai, este mai prudent să fie aruncate. Spălarea sau gătirea nu trebuie folosite ca metode de recuperare a unui produs care prezintă semne evidente de alterare.

Ciupercile proaspete trebuie păstrate la frigider. Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite recomandă depozitarea produselor perisabile, inclusiv a ciupercilor, într-un frigider curat, la o temperatură de cel mult 4,4 grade Celsius.

Și ambalajul contează. Penn State Extension recomandă păstrarea ciupercilor în ambalajul original sau într-o pungă de hârtie. În cazul pungilor din plastic, umezeala se poate acumula pe suprafața produselor și poate contribui la deteriorare.

Durata de păstrare depinde de prospețimea inițială și de condițiile în care sunt ținute. Penn State Extension recomandă până la trei zile pentru ciupercile păstrate în frigider într-o pungă de hârtie. Universitatea de Stat din Utah menționează aproximativ cinci zile pentru ciupercile depozitate corespunzător și indică posibilitatea păstrării lor până la o săptămână în frigider, în ambalajul original sau într-o pungă de hârtie după deschidere.

Aceste intervale sunt recomandări ale unor instituții diferite, nu garanții că orice ciupercă va rămâne proaspătă atât timp. Aspectul și starea produsului trebuie verificate înainte de folosire.

Ciupercile se curăță înainte de preparare, nu cu mult timp înainte de a fi depozitate. Universitatea de Stat din Utah recomandă îndepărtarea impurităților de la suprafață și clătirea sub jet de apă rece sau curățarea delicată cu o lavetă umedă, un prosop de hârtie ori o perie moale.

Curățarea în momentul folosirii limitează umezeala suplimentară din timpul depozitării. După spălare, ciupercile trebuie pregătite pentru rețeta aleasă.

Înainte de folosire, trebuie urmărite câteva caracteristici:

Fermitatea: ciupercile proaspete trebuie să fie ferme, nu foarte moi. Pălăria: petele extinse, deteriorările și mucegaiul sunt semne care nu trebuie ignorate. Suprafața: textura lipicioasă sau alunecoasă poate indica deteriorarea. Mirosul: un miros neobișnuit este un motiv suplimentar de precauție. Ambalajul: umezeala acumulată poate favoriza alterarea și trebuie luată în considerare la evaluarea produsului.

Dacă ciupercile prezintă semne evidente de deteriorare, trebuie aruncate. Penn State Extension recomandă eliminarea produselor care prezintă urme de deteriorare sau contaminare.