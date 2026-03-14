Artificiile, puternic restricționate în București. Organizatorii de evenimente vor plăti taxă pe minut

Bucureștiul limitează utilizarea artificiilor, iar organizatorii de spectacole pirotehnice trebuie să plătească 500 de lei pe minut și să obțină autorizație de la primărie, relatează capital.ro.

Utilizarea artificiilor va fi puternic restricționată în București. Un proiect aprobat de Consiliul General prevede că persoanele sau firmele care doresc să organizeze spectacole pirotehnice la evenimente private trebuie să plătească o taxă calculată în funcție de durata acestora.

Potrivit noilor prevederi, taxa este de 500 de lei pentru fiecare minut de artificii. În plus, organizatorii trebuie să obțină în prealabil acordul autorităților locale. Fără această aprobare, spectacolele nu pot fi organizate.

Respectarea regulilor va fi verificată de polițiștii locali, iar cei care nu se conformează riscă sancțiuni.

Primăria Capitalei intenționează să renunțe la utilizarea artificiilor în cadrul evenimentelor publice organizate de primărie. În locul acestora, autoritățile vor opta pentru alternative vizuale considerate mai puțin agresive pentru mediu și pentru animale.

Printre soluțiile propuse se numără spectacole cu drone, proiecții laser și jocuri de lumini. Aceste tipuri de evenimente vor fi folosite la festivitățile organizate de Primăria Capitalei și de primăriile de sector.

Decizia vine în contextul unei tendințe adoptate deja de mai multe administrații locale din țară.

În ultimii ani, mai multe municipii au decis să înlocuiască tradiționalele focuri de artificii cu spectacole vizuale alternative. Printre orașele care au făcut acest pas se numără Cluj-Napoca, Brașov, Iași, Constanța, Suceava, Ploiești și Buzău.

La Cluj-Napoca, administrația locală a fost printre primele care au renunțat la focurile de artificii de Revelion. Ulterior, alte orașe au adoptat măsuri similare.

În Brașov, fostul primar anunța încă din 2020 că „pentru a-i proteja pe prietenii necuvântători”, artificiile nu vor mai fi organizate în centrul orașului.

În Buzău, autoritățile au decis ca trecerea dintre ani să fie marcată printr-un spectacol de lumini, renunțând complet la artificii.

Una dintre principalele justificări pentru aceste măsuri este impactul pe care artificiile îl au asupra animalelor. Zgomotele puternice și luminile intense pot provoca panică în rândul câinilor, pisicilor sau păsărilor. Animalele pot deveni dezorientate, pot fugi sau se pot răni.

Medicii veterinari atrag atenția că animalele au un auz mult mai sensibil decât oamenii. Din acest motiv, sunetele puternice produse de artificii pot genera stres accentuat și, în unele cazuri, chiar pierderea auzului sau schimbări de comportament.

Pe lângă efectele asupra animalelor, autoritățile menționează și impactul asupra calității aerului. În noaptea de Revelion, nivelul particulelor fine crește semnificativ din cauza substanțelor eliberate de materialele pirotehnice. Resturile rămase după astfel de spectacole conțin adesea metale grele, precum plumbul sau cuprul. Acestea pot ajunge în sol și în apă. În plus, după evenimente, parcurile și străzile rămân frecvent acoperite de tuburi și fragmente de artificii.

Autoritățile locale susțin că renunțarea la focurile de artificii poate contribui la reducerea poluării și la crearea unui mediu urban mai sigur pentru oameni și animale.