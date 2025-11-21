Cât aer respirăm în București. Datele europene și măsurătorile independente arată depășiri repetate ale normelor, mai grave decât raportările oficiale

Bucureștiul continuă să fie unul dintre cele mai poluate orașe din Uniunea Europeană. Agenția Europeană de Mediu, Airly și rapoartele Ministerului Mediului indică depășiri constante ale limitelor de PM2.5, PM10 și NO2, în timp ce stațiile independente semnalează valori chiar mai ridicate decât cele din rețeaua oficială.

Rapoartele Agenției Europene de Mediu pentru 2024 și actualizările din 2025 plasează Capitala în zona roșie europeană a poluării cu particule fine PM2.5 și PM10. În comparație cu media UE, Bucureștiul depășește frecvent recomandările OMS privind PM2.5 de trei până la cinci ori în zilele cu trafic intens sau inversiuni termice.

În evaluarea EEA pe anul 2024, Bucureștiul era în grupul orașelor cu cea mai proastă calitate medie anuală a aerului. Orașele cu valori comparabile sunt Napoli, Cracovia, Torino, Milano și Sofia. Diferența este că, în București, poluarea depinde masiv de trafic și de încălzirea rezidențială, iar nivelurile rămân ridicate inclusiv în afara iernii.

Conform datelor EEA (Air Quality Statistics 2024), media anuală de PM2.5 în București a depășit 20 µg/m³, în condițiile în care OMS recomandă cel mult 5 µg/m³, iar limita legală europeană încă este de 25 µg/m³.

Rețeaua oficială de monitorizare (RNMCA), gestionată de Ministerul Mediului, transmite date în timp real. În 2025, stațiile din București au semnalat depășiri frecvente în următoarele puncte: – București – Mihai Bravu (B-3) – București – Balotești (IF-2) – București – Popesti-Leordeni (IF-8)

De cele mai multe ori, depășirile apar în primele ore ale dimineții și seara, atunci când traficul aglomerat se suprapune cu lipsa circulației aerului.

Ministerul a fost criticat în repetate rânduri pentru faptul că datele din unele stații se opresc, intră în mentenanță exact în perioadele cu poluare extremă sau afișează valori mai mici decât măsurătorile independente.

Diferențele majore apar în comparația dintre stațiile oficiale și rețelele independente Airly, uRADMonitor sau rețelele comunitare.

În 2024–2025, Airly a arătat în București valori de PM2.5 care depășesc de două–trei ori valorile raportate simultan de stațiile RNMCA. Airly monitorizează peste 100 de puncte neoficiale în București, ceea ce permite o acoperire mult mai densă.

Platforma Airly – București: https://airly.org/map

Cele mai ridicate concentrații apar în: – Drumul Taberei – Colentina – Berceni – Titan – Prelungirea Ghencea și Popești-Leordeni

În ianuarie și februarie 2025, Airly a raportat în mai multe seri valori peste 100 µg/m³ la PM2.5, în timp ce unele stații ale ministerului afișau valori sub 40 µg/m³, diferență considerată anormală de experții în calitatea aerului.

Rețeaua oficială folosește analizatoare conforme cu normele UE, însă amplasarea lor este redusă ca număr și uneori necorespunzătoare pentru trafic intens. Stațiile independente sunt mult mai multe, dar nu toate sunt standardizate la nivel UE.

Diferențele apar din motive precum: – amplasare în zone cu trafic intens sau străzi înguste – lipsa de ventilație în anumite cartiere – numărul mic de stații oficiale (doar șase în tot Bucureștiul, insuficiente pentru un oraș cu 2 milioane de locuitori) – perioade de mentenanță ale stațiilor oficiale chiar în momentele de vârf ale poluării

Experții Agenției Europene de Mediu au notat în rapoartele din 2023 și 2024 că rețelele de monitorizare din România au probleme de continuitate și acoperire, în special în marile orașe.

OMS asociază expunerea îndelungată la particule fine cu creșterea riscului de: – boli cardiovasculare – cancer pulmonar – astm – reducerea capacității respiratorii la copii

Un raport al EEA a estimat că, la nivelul României, peste 24.000 de decese premature anual sunt legate de poluarea aerului.