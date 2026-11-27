Sistemul informatic al cardului național de asigurări sociale de sănătate (CEAS) se confruntă cu disfuncționalități tehnice, iar echipele de specialiști lucrează pentru remedierea acestora, a anunțat vineri Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Potrivit instituției, intervențiile vizează inclusiv integrarea funcției de card de sănătate pe noua carte electronică de identitate (CEI), iar pacienții își pot primi în continuare consultațiile și tratamentele fără blocaje.

Reprezentanții CNAS au transmis că acțiunile tehnice aflate în desfășurare au ca obiectiv restabilirea funcționării componentei informatice a cardului de sănătate în condiții de stabilitate și siguranță. Totodată, lucrările pregătesc terenul pentru ca asigurații să poată folosi cartea electronică de identitate în locul cardului clasic de sănătate.

Pentru ca medicii de familie, spitalele și farmaciile să poată utiliza noile funcționalități, furnizorii de softuri medicale urmează să fie notificați cu privire la publicarea specificațiilor tehnice actualizate.

„Lucrările la această componentă includ şi compatibilizarea utilizării funcţionalităţii de card de sănătate a cărţii electronice de identitate (CEI). Furnizorii de aplicaţii informatice terţe urmează să fie notificaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la publicarea de către CNAS a kitului SDK, astfel încât aceştia să poată implementa, în cel mai scurt timp, noile specificaţii tehnice. Soluţionarea acestei disfuncţionalităţi constituie o prioritate pentru CNAS, astfel încât acordarea serviciilor medicale să poată fi certificată prin semnarea cu CEAS sau CEI”, au precizat reprezentanții CNAS.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a dat asigurări că problemele tehnice ale platformei nu blochează accesul românilor la îngrijiri medicale. Dificultățile din sistemul informatic nu reprezintă un motiv pentru refuzarea consultațiilor, analizelor sau rețetelor de care asigurații au nevoie, subliniază instituția.

Pe durata intervențiilor tehnice, sunt menținute regulile speciale prevăzute de legislația în vigoare care asigură continuitatea acordării și decontării serviciilor medicale, astfel încât medicii și farmaciile să poată opera în continuare chiar și atunci când sistemul cardului nu funcționează în parametri normali.