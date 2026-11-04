Noi date despre explozia din Rahova. Trei dintre incupaţi, plasaţi sub control judiciar 

Noi date despre explozia din Rahova. Șase inculpați, între care două firme și patru persoane fizice, au fost trimiși în judecată miercuri, 4 noiembrie, în dosarul exploziei din cartierul Rahova, București. Trei dintre persoanele cercetate se află sub control judiciar, iar una dintre firme are interdicție de a efectua verificări și revizii ale instalațiilor de gaze naturale. Anchetatorii au stabilit că prezența gazelor fusese detectată în imobil cu peste 16 ore înainte de deflagrație, fără să fie luate măsurile de siguranță obligatorii.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a dispus trimiterea în judecată a șase inculpați, două persoane juridice și patru persoane fizice, pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, în urma exploziei produse într-un bloc din cartierul Rahova.

Trei dintre inculpații persoane fizice rămân sub control judiciar, în timp ce operatorul economic autorizat nu mai poate desfășura activități de verificare și revizie tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale.

„Faţă de trei dintre inculpaţii persoane fizice este în vigoare măsura preventivă a controlului judiciar, iar faţă de operatorul economic autorizat, măsura interzicerii desfăşurării activităţilor de verificare şi revizie tehnică a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale. Procurorii au propus judecătorului de cameră preliminară menţinerea acestor măsuri”, arară, miercuri, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, într-un comunicat de presă.

Ancheta a stabilit că, pe 16 octombrie 2025, între orele 16:30 și 17:00, doi angajați ai firmei autorizate au intervenit la blocul 32 din Rahova. Societatea încheiase un contract de revizie tehnică cu asociația de proprietari, după ce alimentarea cu gaze naturale fusese întreruptă.

Un instalator în vârstă de 23 de ani a verificat spațiile comune cu un detector de gaze, inclusiv zona de acces către subsol. Cel de-al doilea angajat, în vârstă de 26 de ani, a repornit temporar alimentarea cu gaze și a participat la controlul aparatelor din două apartamente. Deși detectorul a indicat prezența gazelor în clădire, verificările nu au continuat în subsol și în celelalte spații în care acestea s-ar fi putut acumula.

„În data de 16 octombrie 2025, între orele 16:30 şi 17:00, societatea a acţionat prin cei doi angajaţi ai săi la blocul 32, în baza unui contract de revizie tehnică încheiat cu asociaţia de proprietari după oprirea alimentării cu gaze. Unul dintre instalatori, în vârstă de 23 de ani, a efectuat verificări cu detectorul în spaţiile comune, inclusiv în zona accesului către subsol, iar celălalt, în vârstă de 26 de ani, a redeschis temporar alimentarea şi a participat la verificarea aparatelor de utilizare din două apartamente. Deşi a fost detectată prezenţa gazelor în imobil, verificările nu au fost extinse la subsol şi la celelalte zone de infiltrare, mirosul a fost atribuit unor materiale arse, iar instalatorii au părăsit imobilul fără să anunţe operatorul de distribuţie şi fără să asigure aerisirea şi supravegherea spaţiilor afectate, cu mai mult de 16 ore înaintea exploziei”, arată procurorii.

Legislația impune operatorilor economici autorizați și instalatorilor care identifică scurgeri de gaze să contacteze imediat distribuitorul și să aplice măsurile necesare pentru prevenirea unui accident. Printre acestea se numără ventilarea încăperilor, identificarea locului în care s-a produs defecțiunea și verificarea tuturor zonelor în care gazele s-ar putea infiltra. Personalul trebuie să rămână la fața locului până când gazele sunt eliminate complet și ajunge echipa distribuitorului.

Procurorii au stabilit că instalatorii nu aveau responsabilitatea reparării conductei subterane, această intervenție fiind în atribuțiile operatorului de distribuție. Acuzațiile vizează însă faptul că nu au anunțat imediat distribuitorul și nu au aplicat măsurile de protecție prevăzute de lege.

„Răspunderea persoanei juridice a fost reţinută ca răspundere proprie, potrivit art. 135 din Codul penal, pentru modul în care a organizat şi prestat, prin personalul său, serviciul contractat”, au precizat procurorii.

Dosarul a fost trimis Judecătoriei Sectorului 5 București, care urmează să îl analizeze.

Explozia produsă în blocul din cartierul Rahova s-a soldat cu moartea a patru persoane și rănirea altor opt.

Deflagrația a provocat distrugeri majore la nivelul imobilului, toate cele 54 de apartamente ale scării devenind inutilizabile.

Pagubele s-au extins și în vecinătatea blocului. Potrivit datelor din dosar, 96 de imobile din apropiere au fost avariate, iar 45 de autoturisme parcate în zonă au fost distruse sau deteriorate.