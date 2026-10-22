O macara folosită la lucrările de demolare a blocului din cartierul Rahova, afectat de explozia din octombrie 2025, s-a înclinat și a ajuns să se sprijine pe clădire. Potrivit primelor informații, incidentul s-a produs joi, în timpul operațiunilor de demolare controlată și de punere în siguranță a imobilului de pe strada Vicina, din Sectorul 5 al Capitalei.

Macaraua susținea plasa de protecție împotriva prafului, iar în urma incidentului aceasta a ajuns să se sprijine pe structura deja grav avariată. Nu sunt disponibile, din informațiile prezentate, detalii suplimentare despre eventuale victime sau despre cauza înclinării utilajului.

Lucrările la imobil au început la aproape un an de la explozia produsă pe 17 octombrie 2025. La începutul lunii octombrie 2026, Primăria Capitalei a anunțat demararea demolării controlate a etajelor 5-8, cele mai afectate de deflagrație.

Operațiunea este una complexă, deoarece structura clădirii a suferit avarii majore. Echipele de muncitori folosesc utilaje speciale, inclusiv foarfeci hidraulice, pentru a îndepărta treptat porțiuni din imobil. Accesul în zona exploziei și pe casa scării a fost considerat extrem de periculos.

Înaintea lucrărilor, specialiștii au verificat 270 de apartamente din cinci scări învecinate, pentru a identifica eventuale fisuri sau deformări. Rezultatele au fost incluse într-un raport de monitorizare de peste 500 de pagini.

Deflagrația s-a produs în dimineața zilei de 17 octombrie 2025, într-un bloc cu opt etaje situat în apropierea Liceului „Dimitrie Bolintineanu”. Patru persoane și-au pierdut viața, iar alte 20 au fost rănite. Explozia a distrus mai multe apartamente, în special la etajele superioare, și a afectat grav structura de rezistență a clădirii.

Anchetatorii au luat inițial în calcul o posibilă acumulare de gaze naturale, în urma unor fisuri ale conductei subterane de alimentare. Ulterior, surse citate de presă au indicat și ipoteza unui scurtcircuit produs în apropierea conductei. Stabilirea cauzelor și a eventualelor responsabilități a făcut obiectul anchetei penale.

După tragedie, Inspectoratul de Stat în Construcții a constatat că imobilul prezenta avarii structurale majore și risc de prăbușire. Consolidarea ar presupune costuri ridicate și ar implica riscuri importante.

În octombrie 2026, foștii proprietari au fost surprinși căutând obiecte personale printre resturile apartamentelor, depozitate pe un teren din apropierea liceului. Oamenii au fost nevoiți să caute printre dărâmături după ce accesul în locuințele de la etajele superioare le-a fost interzis din motive de siguranță.

În august 2026, primarul general Ciprian Ciucu declara că administrația urmărește reconstruirea blocului, însă o decizie privind demolarea integrală sau posibilitatea consolidării urma să fie luată după punerea în siguranță a clădirii.