Etajele superioare ale blocului din Rahova s-au prăbușit marți, 27 octombrie, în timpul lucrărilor de demolare. Imobilul fusese grav avariat de explozia din 17 octombrie 2025, iar intervenția începută în această lună urmărește îndepărtarea zonelor instabile și punerea în siguranță a clădirii.

Operațiunea de demolare vizează în principal etajele 6, 7 și 8, unde deflagrația de anul trecut a provocat distrugeri structurale majore. Numeroși pereți au fost dislocați în urma exploziei, iar starea clădirii nu permitea intervenția directă a muncitorilor în zonele grav afectate, din cauza riscului ridicat.

Lucrările au început la începutul lunii octombrie, după ce autoritățile au stabilit necesitatea îndepărtării elementelor de construcție care prezentau pericol. Complexitatea operațiunii a impus identificarea unei metode de demolare adaptate stării imobilului. Înaintea începerii intervenției, Primăria Municipiului București anunțase că firma responsabilă de lucrări urma să stabilească soluția tehnică pentru zona afectată.

„Constructorul urmează să vină în aceste zile cu o soluție tehnică adaptată special pentru această zonă. Intervenția este necesară pentru ca proprietarii să poată intra în siguranță în locuințe pentru a-și recupera bunurile de strictă necesitate”, preciza municipalitatea.

Pentru îndepărtarea nivelurilor compromise au fost prevăzute instalarea unei macarale și utilizarea unei foarfeci speciale pentru demolare. Echipamentele permit intervenția asupra părților avariate fără expunerea directă a muncitorilor în zonele instabile.

În apropierea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” a fost montat un zid cu plasă de protecție, înalt de aproximativ 30 de metri, pentru limitarea riscurilor asociate lucrărilor. Municipalitatea prezentase intervenția drept o premieră tehnică în România, având în vedere dificultatea demolării parțiale a unui imobil cu structura puternic deteriorată.

Deflagrația produsă pe 17 octombrie 2025, într-un bloc de pe Calea Rahovei, a provocat avarii importante și a afectat zeci de apartamente. Din cauza riscurilor asociate stării structurale a imobilului, locatarii au fost evacuați.

În perioada imediat următoare exploziei, autoritățile au asigurat cazarea persoanelor evacuate în unități hoteliere. Ulterior, Primăria Capitalei a preluat plata chiriilor pentru familiile care s-au mutat în locuințe închiriate.

Demolarea nivelurilor superioare reprezintă una dintre etapele necesare pentru securizarea clădirii. Îndepărtarea elementelor structurale grav compromise urmărește reducerea pericolului și crearea condițiilor în care proprietarii să poată intra în locuințe pentru recuperarea bunurilor de strictă necesitate.

În paralel cu măsurile luate pentru sprijinirea locatarilor și punerea în siguranță a imobilului, autoritățile au deschis o anchetă penală privind împrejurările în care s-a produs deflagrația.

La sfârșitul lunii octombrie 2025, anchetatorii au efectuat percheziții la persoane fizice și juridice, iar trei persoane au fost reținute în dosarul deschis în urma exploziei.

La aproximativ un an de la producerea deflagrației, lucrările asupra imobilului au ajuns în etapa îndepărtării nivelurilor superioare grav avariate. Intervenția urmărește eliminarea elementelor instabile și reducerea riscurilor asociate structurii clădirii.