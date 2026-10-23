Șeful Serviciului Permise și Înmatriculări Neamț la data faptelor, Gabur Lucian-Nicolae, a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune pentru 60 de zile, fiind cercetat de DNA pentru trei infracțiuni de trafic de influență și patru infracțiuni de luare de mită. Procurorii susțin că acesta ar fi primit bani pentru a interveni pe lângă examinatori în favoarea unor candidați la proba practică pentru obținerea permisului de conducere și pentru a facilita programarea unor candidați.

Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău a anunțat vineri că a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pe cauțiune față de Gabur Lucian-Nicolae, comisar-șef de poliție la data faptelor.

Măsura a fost luată pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 23 octombrie 2026. Inculpatul trebuie să depună până la 30 octombrie o cauțiune de 50.000 de lei, consemnată pe numele său, la dispoziția DNA.

Anterior, acesta fusese reținut pentru 24 de ore, începând din 22 octombrie 2026, ora 15:00.

Potrivit procurorilor, în perioada mai–septembrie 2026, Gabur Lucian-Nicolae ar fi primit de la mai multe persoane sume cuprinse între 400 de euro și 3.500 de lei.

În schimbul banilor, acesta ar fi promis că își va exercita influența asupra examinatorilor din subordinea sa, pentru ca aceștia să declare admiși, la probele practice pentru obținerea permisului de conducere, candidați indicați de persoanele respective.

DNA mai susține că, în perioada aprilie–august 2026, inculpatul ar fi primit de la o persoană sume cuprinse între 200 de lei și 100 de euro, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost primiți pentru programarea cu prioritate și într-un termen mai scurt a unor candidați la susținerea probei practice pentru obținerea permisului de conducere.

Pe perioada măsurii preventive, Gabur Lucian-Nicolae trebuie să se prezinte ori de câte ori este chemat de organul de urmărire penală și nu poate părăsi teritoriul României fără acordul procurorilor DNA.

De asemenea, acesta nu are voie să comunice, direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța prin care a fost dispus controlul judiciar.

O altă obligație este să nu se deplaseze la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Neamț. Totodată, nu poate desfășura, în calitate de funcționar public, activități legate de obținerea permiselor de conducere sau de înmatricularea vehiculelor.

În urma percheziției efectuate la 22 octombrie 2026 la domiciliul lui Gabur Lucian-Nicolae, anchetatorii au identificat suma de 10.500 de euro. Banii au fost ridicați în vederea instituirii măsurii asigurătorii a sechestrului, a transmis DNA.

Procurorii au precizat că în acest dosar se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.