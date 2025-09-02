Calendar Ortodox, 2 septembrie. Sfântul Mucenic Mamant, prietenul fiarelor

Din cuprinsul articolului Rugăciune către Sfântul Mucenic Mamant

Pe 2 septembrie, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Mucenic Mamant. El era sfântul prieten al fiarelor, toate îi erau supuse și chiar îl hrăneau cu laptele lor, pe care acesta îl mulgea și făcea brânză pentru el și pentru cei săraci.

Sfântul Mucenic Mamant a viețuit în a doua jumătate a secolului la III-lea și provenea din cetatea Gangra, în Paflagonia (Asia Mică). Părinții lui au fost creștini, dar au fost prinși pentru credința în Hristos și duși în temniță. Astfel, Mamant s-a născut închisoare.

După decesul părinților săi, Mamant a fost luat de o femeie creștină, numită Ammia, care la crescut. Și pentru că el o strigă adesea pe mama sa zicând „mama”, ea ia pus numele Mamant. Un alt obstacol peste care Sfântul Mamant a trebuit să treacă a fost în timpul domniei lui Aurelian, când acesta viza toți creștinii, de toate vârstele. Cum vârsta nu a contat, Mamant a ajuns în fața lui Aurelian și i s-a cerut să renunțe la credința lui în Hristos. Mamant a refuzat, iar în urma acestei refuzări, împăratul a recurs la forță: bătăi cu biciul, ardere cu făclii, ca în final să fie aruncat în mare.

Prin puterea lui Dumnezeu, mântuit de primejdie, sa ascuns într-o peșteră, și se hrănea cu lapte de ciuță. A fost prins din nou și l-au supus la chinuri și mai grele, trecând în Împărăția Domnului. În această zi, are loc și pomenirea Sfinților și Drepților Eleazar și Fineas, fiul său, preoți ai Vechiului Legământ.

Pe data de doi septembrie se spune o rugăciune specială pentru acest sfânt. Mucenicul Tău, Doamne, Mamant, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru/ Că având puterea Ta, pe chinuitori a învins/ Zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri/ Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule. Amin.

Sfintele lui moaște s-au îngropat de cei credincioși în același loc unde se săvârșeau multe minuni, precum se arată în cuvântul Sfântului Marelui Vasile, care scrie așa la pomenirea Sfântului Mucenic Mamant, propovăduirea sa către norod: „Aduceți-vă aminte de Sfântul Mucenic, câți l-ați văzut cu ochii, adunându-vă, l-ați avut ajutător, potrivit Doxologia.ro.