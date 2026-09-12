Calendar Ortodox, 12 septembrie. Sfântul Mucenic Avtonom. Moaștele lui au fost găsite într-o stare perfectă

Din cuprinsul articolului Rugăciune către Sfântul Mucenic Avtonom

Biserica Ortodoxă îl prăznuiește astăzi, 12 septembrie, pe Sfântul Mucenic Avtonom. Moaștele lui au fost găsite întregi și neputrezite. De la acesta au rămas cuvintele: „Atunci când ne dedicăm viața lui Hristos, putem schimba lumea în jurul nostru chiar dacă suntem singuri!”.

Calendar creștin ortodox, 12 septembrie. Creștinii ortodocși îl prăznuiesc astăzi pe Sfântul Mucenic Avtonom. El a fost episcop în Italia, în timpul împăratului Dioclețian. Apoi, din cauza persecuției împotriva creștinilor declanșată de împărat, el a părăsit Italia și s-a stabilit în Bitinia, Asia Mică, în localitatea Soreus.

Aici a adus mulți păgâni la credința creștina. Sfântul Mucenic Avtonom a ridicat pentru comunitate o biserica închinata Sfântului Arhanghel Mihail.

Pe seama acestei biserici sfântul hirotonește pe Cornelius, un creștin plin de râvnă pentru Hristos, mai întâi diacon, iar mai apoi preot. Sfântul Mucenic Autonom a predicat cuvântul lui și în ținuturile Lykaonia și Isauria.

Împăratul Dioclețian a ordonat arestarea sfântului, drept pentru care el se retrage la Claudiopolis, la Marea Neagră. Întorcându-se mai apoi la Soreus l-a înălțat pe Cornelius la treapta de episcop. A plecat după acestea să predice în Asia, iar la întoarcerea din Asia a predicat în împrejurimile Soreusului, la Limna.

Unii dintre păgâni, cuprinși fiind de invidie și ura, au venit la Soreus, au năvălit în Biserica Sfântului Arhanghel Mihail în timpul slujirii Sfintei Liturghii și l-au ucis pe Sfântul Avtonom în altar, și alături de el multi alți creștini care se aflau în biserică. Diaconița Maria a scos mai apoi trupul sfântului de sub o grămadă de dărâmături, îngropându-le, potrivit creștinortodox.ro.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Carele lui Faraon...

„Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind luminat pururea cu Lumină Dumnezeiască, ierarhe, izbăveşte-mă de întunericul păcatelor, ca să laud astăzi luminatul tău praznic.

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te arhiereu, ca un râvnitor al Apostolului Pavel, ai înconjurat toată lumea, propovăduind mântuirea tuturor şi surpând capiştile idolilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiindu-ţi întărit sufletul pe piatra credinţei, ai pătimit ucidere cu pietre; şi cu bucurie către Viaţa Cea Neveştejită te-ai mutat, Sfinţite Mucenice Avtonom.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai mai presus de Cuvânt pe Cel Născut mai înainte de veci din Tatăl, Maică Neispitită de nuntă. Pe Acela roagă-L pentru noi, cei ce te lăudăm pe tine cu dreaptă credinţă”.