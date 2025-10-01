Alertă meteo în București. Primăria Capitalei activează planul de urgență

Bucureștiul se va afla joi sub incidența unei avertizări meteo de vânt puternic, potrivit prognozei speciale transmise de ANM. Meteorologii estimează rafale ce pot depăși 55–60 km/h, iar temperaturile vor scădea considerabil, făcând ca vremea să fie deosebit de rece și închisă pentru începutul lunii octombrie.

În București, ploile vor fi prezente pe tot parcursul zilei, acumulându-se între 10 și 20 de litri pe metru pătrat. Rafalele de vânt vor atinge viteze de până la 55 km/h în timpul zilei și vor crește spre seară, ajungând la 70–75 km/h.

Temperaturile vor coborî semnificativ, cu maxime de doar 10–11 grade și minime de 4–6 grade Celsius. În urma avertizării de cod portocaliu de vijelii, Primăria Capitalei a declanșat planurile de urgență pentru a preveni incidentele și a proteja populația.

În urma hotărârii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, Poliția Locală desfășoară controale în șantierele active, pentru a se asigura că utilajele sunt securizate corespunzător și că structurile temporare sau panourile publicitare nu prezintă riscuri în condițiile de vânt puternic.

Totodată, echipele Administrației Străzilor București au fost mobilizate pentru a verifica funcționarea semafoarelor și pentru a consolida elementele care ar putea fi afectate de rafalele anunțate. În paralel, angajații Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) sunt pregătiți să intervină prompt în cazul arborilor rupți sau doborâți de vânt în parcurile Capitalei.

De asemenea, instituții precum Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Apa Nova și Termoenergetica au fost instruite să își securizeze propriile șantiere și să intervină rapid în cazul unor defecțiuni apărute pe rețelele publice. Primăria Capitalei a pus la dispoziția locuitorilor un număr gratuit, 0800.800.868, pentru sesizarea incidentelor provocate de vremea severă.

Începând de joi, de la ora 10.00, Bucureștiul va fi afectat de o schimbare accentuată a vremii, cu cer acoperit, vânt puternic și temperaturi neobișnuit de scăzute pentru debutul lunii octombrie. Meteorologii anunță ploi persistente pe parcursul întregii zile, cantitățile de apă urmând să atingă între 10 și 20 l/mp. Rafalele de vânt vor ajunge până la 55 km/h în timpul zilei, iar pe timpul nopții pot depăși 70 km/h, în timp ce mercurul din termometre nu va urca peste 11 grade Celsius.

În intervalul vineri dimineață – sâmbătă, ora 9.00, condițiile meteo rămân severe, cu precipitații abundente, estimate la 25–40 l/mp, și un vânt care va continua să bată puternic, atingând la rafală până la 75 km/h. Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât în ziua precedentă, dar tot reci pentru această perioadă, cu maxime de 12 grade și minime în jur de 8–9 grade.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, vremea va începe să se îmbunătățească treptat. Cerul va rămâne parțial înnorat, însă ploile se vor restrânge semnificativ, rămânând doar izolate în prima parte a zilei. Vântul va slăbi în intensitate, iar temperatura maximă va urca ușor, ajungând în jurul valorii de 13 grade Celsius, potrivit prognozei ANM.

Începând de joi și până sâmbătă, Capitala va fi afectată de o perioadă cu vreme neobișnuit de rece, ploi abundente și rafale puternice de vânt, potrivit avertizărilor transmise de meteorologi. Joi, între orele 10.00 și 20.00, Bucureștiul se va afla sub cod galben de vânt, urmând ca, în noaptea de joi spre vineri, să intre sub incidența unui cod portocaliu ce anunță intensificări puternice ale vântului.