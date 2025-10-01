Avertizare de inundații. Râuri din opt județe, sub cod portocaliu până sâmbătă

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor avertizează că, în următoarele zile, mai multe râuri din țară vor înregistra creşteri semnificative de debite şi niveluri, existând riscul producerii de inundaţii locale.

Începând de joi intră în vigoare un cod galben pentru 24 de judeţe, iar de vineri dimineaţă până sâmbătă la prânz va fi activ un cod portocaliu de inundaţii pe anumite sectoare de râuri, unde se pot produce scurgeri importante pe versanţi şi viituri rapide.

Atenționările hidrologice vizează un număr semnificativ de cursuri de apă din întreaga țară, unde se așteaptă viituri și posibile inundații locale. În acest context, autoritățile recomandă populației să adopte măsuri de precauție, precum curățarea rigolelor și șanțurilor de scurgere, mutarea obiectelor de valoare din zonele joase și respectarea instrucțiunilor emise de autoritățile locale în cazul unei evacuări preventive.

Specialiștii avertizează că în perioada menționată sunt așteptate cantități importante de precipitații, care pot genera scurgeri rapide pe versanți și viituri pe râurile mici din zonele de deal și de munte. Astfel de fenomene pot provoca inundații locale și depășirea cotelor de atenție, mai ales în bazinul hidrografic al râurilor din sud-vestul și centrul țării.

„Începând din data de 3 octombrie, ora 06:00, până în data de 4 octombrie, ora 12:00, va fi în vigoare un Cod Portocaliu de inundaţii pentru râuri din judeţele: Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Gorj, Vâlcea, Argeş, Olt şi Teleorman. În paralel, pentru un interval extins, respectiv din 2 octombrie, ora 16:00, până pe 4 octombrie, ora 24:00, este emis Codul Galben care vizează judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Braşov, Covasna, Vrancea, Constanţa şi Tulcea”, informează, miercuri INHGA.

Specialiștii atrag atenția că nerespectarea acestor recomandări poate pune în pericol viața și bunurile oamenilor, mai ales în zonele unde debitul apelor crește brusc. În astfel de situații, autoritățile locale pot dispune evacuări temporare, iar intervențiile echipajelor de urgență pot fi îngreunate de condițiile meteo severe.

Totodată, hidrologii insistă asupra importanței cooperării cu autoritățile și a evitării panicii. Persoanele care locuiesc în apropierea râurilor sau în zone cu risc ridicat de inundații sunt îndemnate să pregătească din timp obiectele esențiale și documentele personale, pentru a acționa rapid dacă situația se agravează.