Vremea se va menține mai răcoroasă decât este normal pentru sfârșitul lunii iulie în cea mai mare parte a României, potrivit prognozei meteorologice pentru sâmbătă. Doar în regiunile vestice temperaturile din timpul zilei se vor apropia de valorile obișnuite ale perioadei. În același timp, instabilitatea atmosferică va aduce ploi, descărcări electrice și, pe alocuri, grindină, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara înnorările se vor accentua. Ploile vor apărea local în zonele montane și pe arii restrânse în Muntenia, Transilvania și Moldova. Fenomene izolate sunt așteptate și în Dobrogea, iar în Oltenia există posibilitatea apariției unor averse.

În intervale scurte de timp se vor acumula, în general, între 5 și 15 litri de apă pe metrul pătrat, iar pe alocuri, mai ales în Carpații Orientali și în nordul Munteniei, cantitățile pot ajunge la 25-35 l/mp. Meteorologii avertizează că vor exista și condiții de grindină.

Vântul va sufla în general slab până la moderat, însă va avea intensificări temporare în zona montană înaltă, în sudul Banatului și izolat în Dobrogea, unde rafalele pot atinge 40-50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 21-22 de grade în estul Transilvaniei și aproximativ 28 de grade în Crișana, Banat, Oltenia și pe litoral. Minimele vor coborî până la 7-10 grade în depresiunile intramontane, în timp ce în Dealurile de Vest și pe litoral vor fi cuprinse între 17 și 19 grade.

În Capitală, valorile termice vor rămâne sub media obișnuită pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza sunt așteptate înnorări temporare, însoțite de averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 5-10 l/mp, iar izolat pot ajunge la 15 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 25-26 de grade. Pe timpul nopții, minima se va situa între 13 și 16 grade.