Vremea se menține instabilă vineri în mare parte din țară, iar temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru sfârșitul lunii iulie. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), instabilitatea atmosferică se va accentua în a doua parte a zilei, când sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în mai multe zone ale țării.

Cele mai importante manifestări de instabilitate atmosferică sunt așteptate în cea mai mare parte a Munteniei și în zona de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. Fenomenele vor fi mai frecvente după-amiaza și seara.

Sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale ce pot atinge 50-70 km/h. Pe suprafețe restrânse este posibilă și apariția grindinei, cu diametrul de aproximativ 1-3 centimetri.

Cantitățile de apă pot ajunge, în intervale scurte de una până la trei ore sau prin acumulare, la 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40-50 l/mp.

În celelalte regiuni ale țării, cerul va fi variabil, însă și aici pot apărea local averse și descărcări electrice, pe arii restrânse.

Valorile termice se vor menține sub cele specifice acestei perioade din an.

Maximele vor varia între 19 și 21 de grade în Maramureș, estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei, în timp ce cele mai ridicate temperaturi, de 27-28 de grade, sunt estimate în Muntenia și în Dobrogea continentală.

Minimele coborî până la 7-8 grade în estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral vor fi între 17 și 19 grade. În prima parte a zilei, ceața își poate face apariția pe arii restrânse, mai ales în nord-vestul și centrul țării.

Și în Capitală vremea va rămâne instabilă, cu temperaturi ușor sub normalul climatologic pentru această perioadă.

După-amiaza și seara sunt așteptate înnorări accentuate, urmate de averse torențiale, descărcări electrice și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 10-20 l/mp, însă izolat pot depăși 25 l/mp.

Temperatura maximă va fi cuprinsă între 26 și 27 de grade, iar minima se va situa între 14 și 15 grade.