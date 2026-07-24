Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de vreme severă pentru mai multe localități din județul Ilfov. Totodată, meteorologii au emis și o atenționare de instabilitate atmosferică valabilă până la ora 21:00 pentru cea mai mare parte a Munteniei și pentru alte regiuni ale țării, unde sunt așteptate averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină.

Potrivit ANM, până la ora 17:00, în județul Ilfov, în special în localitățile Voluntari, Pantelimon, Brănești, Balotești, Afumați, Moara Vlăsiei, Găneasa, Ștefăneștii de Jos, Dobroești, Tunari, Petrăchioaia și Dascălu, se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 60-70 km/h și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-3 centimetri.

Avertizările nowcasting sunt emise pentru fenomene meteorologice periculoase cu manifestare imediată și au o valabilitate de maximum șase ore.

Pe lângă avertizarea pentru Ilfov, meteorologii au emis o atenționare de instabilitate atmosferică valabilă până la ora 21:00.

Aceasta vizează cea mai mare parte a Munteniei, zona de munte, nord-vestul și sud-vestul Moldovei, precum și sud-vestul Transilvaniei.

În aceste regiuni sunt prognozate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală cuprinse între 50 și 70 km/h.

De asemenea, pe arii restrânse sunt posibile căderi de grindină de mici și, izolat, de medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 3 centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40-50 l/mp.

Potrivit ANM, manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea, pe arii restrânse, și în restul țării.

După episodul de instabilitate atmosferică de vineri, vremea se va răcori în multe zone ale țării.

Meteorologii estimează că temperaturile maxime vor fi, în general, cuprinse între 19 și 21 de grade Celsius, în timp ce în București se vor atinge aproximativ 27-28 de grade, iar în vestul țării valorile maxime vor urca până la 28 de grade Celsius.