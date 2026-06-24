Radu Miruță: USR nu va susține un guvern PSD. Ce variantă propune partidul

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, membru al Biroului Național al USR, a declarat miercuri că formațiunea propune o soluție de compromis pentru ieșirea din actualul blocaj politic. Potrivit acestuia, varianta avansată de USR presupune o rotație la guvernare între un executiv minoritar format din PNL, USR și UDMR și un guvern monocolor PSD.

Radu Miruță a afirmat că propunerea USR are la bază actualele poziții asumate de principalele partide și de președintele Nicușor Dan.

„Astăzi avem următoarele constrângeri: preşedintele Nicuşor Dan spune 'nu cu AUR', USR spune 'nu pentru guvern PSD', PNL spune că dacă PSD e la putere, PNL e în opoziţie. Şi atunci soluţia care să rezolve toate aceste constrângeri din partea fiecărei entităţi presupune, în viziunea noastră, o rotaţie a guvernelor formate din PNL-USR-UDMR şi guvern monocolor PSD. Sigur că este un nivel de discuţie pe care noi l-am propus, ca o soluţie raportat la situaţia în care ne aflăm, de blocaj, acum. Nu este o soluţie ideală, dar este o soluţie raportată la realităţile politice", a precizat Miruţă la Digi24.

Potrivit ministrului interimar, propunerea reprezintă o variantă de lucru aflată în discuție și urmărește identificarea unei formule care să poată întruni susținerea necesară.

Radu Miruță a reiterat poziția formațiunii din care face parte privind participarea social-democraților la guvernare.

El a susținut că un executiv format exclusiv din PSD nu ar beneficia, în opinia sa, de susținerea societății în actualul context politic.

„Societatea nu are o acceptabilitate pentru ca un guvern PSD să inunde astăzi toate instituţiile statului. Nu poţi să propui o soluţie împotriva acceptabilităţii sociale. Nu este astăzi acceptat ca, după ce PSD a făcut scandal în coaliţie, a votat moţiune cu AUR, a încercat ieri un nou dans împreună cu cei de la AUR, acum să spunem 'luaţi, PSD, ţara pe mână, că nu ştiu cine a obosit'. Nu există niciodată oboseala politică ca scuză pentru a da ţara complet pe mâna Partidului Social Democrat", a afirmat ministrul.

Potrivit lui Radu Miruță, în prezent au loc discuții între liderii PNL, USR și UDMR privind variantele de formare a unei majorități guvernamentale.

Acesta a afirmat că, în cazul în care propunerea avansată de USR va fi acceptată de celelalte formațiuni și de președintele României, următorul pas va fi stabilirea unui candidat pentru funcția de premier.

„Dacă în această seară va exista agrearea unei astfel de soluţii, cu certitudine, în discuţii şi cu domnul preşedinte Nicuşor Dan, se va identifica un nume de premier. (...) Noi am propus această soluţie cu rotaţia celor două tabere: PSD cu celelalte partide de dreapta. În momentul în care şi celelalte partide de dreapta vor accepta asta şi preşedintele României va accepta asta, numele de premier va fi o etapă uşor de realizat", a spus el.