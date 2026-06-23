Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat marți seară că va avea consultări cu liderii PNL și UDMR, Ilie Bolojan și Kelemen Hunor, după ce președintele Nicușor Dan a cerut partidelor parlamentare să înceapă negocierile pentru constituirea unui guvern minoritar. Fritz a afirmat că primul pas va fi stabilirea direcției discuțiilor, reiterând totodată că USR nu este dispus să susțină o formulă guvernamentală din care să facă parte PSD.

Întrebat cum ar putea evolua negocierile solicitate de șeful statului pentru conturarea unei noi majorități parlamentare, Dominic Fritz a explicat că va purta discuții cu Ilie Bolojan și Kelemen Hunor pentru a analiza variantele posibile.

„În mod normal ai un premier desemnat, care, în mod formal, conduce acest proces de discuţii, de negociere. Acest lucru nu există acum. Mai mult decât atât, data trecută când am negociat Guvernul Bolojan, a durat peste o lună să agrem toate lucrurile din program. Eu ce pot să vă spun este că sunt în contact şi cu Ilie Bolojan şi cu Kelemen Hunor şi vom sta de vorbă în trei într-un prim pas, pentru a defini posibili paşi”, a afirmat Dominic Fritz.

Potrivit liderului USR, lipsa unui premier desemnat face ca actualele discuții să se desfășoare într-un context diferit față de negocierile anterioare.

Președintele USR a declarat că este dispus să discute și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, însă a insistat asupra faptului că formațiunea pe care o conduce nu are încredere în social-democrați.

„Astfel de negocieri nu sunt cumva o întâlnire de contabili, unde unul zice, hai că îţi dau două, tu îmi dai unul, ăla mai dă unul şi ies la zero. Este o negociere politică care, până la urmă, are nevoie de un minim de bază, de încredere că tot ceea ce spune celălalt este şi real şi îşi doreşte să se întâmple acest lucru. Şi, din păcate, tocmai asta este sursa crizei în care ne aflăm, că noi nu avem încredere în PSD”, a adăugat Domnic Fritz.

Acesta a reafirmat că USR nu va susține un executiv în care PSD va avea reprezentanți.

Declarațiile liderului USR au venit după mesajul transmis marți seară de președintele Nicușor Dan la finalul consultărilor cu partidele parlamentare. Șeful statului a anunțat că varianta care pare să se contureze este cea a unui guvern politic minoritar, susținut printr-un acord parlamentar negociat în prealabil între formațiunile politice.

Președintele a cerut partidelor să înceapă discuțiile pentru încheierea unui astfel de acord și să îi înainteze ulterior propuneri privind viitoarea formulă guvernamentală.

„Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat”, a transmis președintele, subliniind necesitatea găsirii rapide a unei soluții politice.