Apar noi detalii despre discuțiile purtate în Parlament în timpul votului decisiv pentru învestirea Guvernului Veștea. Gigi Becali, prezent la vot în calitate de deputat independent, și-a exprimat încă de la început susținerea pentru noul Executiv, susținând că România nu își poate permite prelungirea incertitudinii politice și a blocajelor administrative. După ce Guvernul Veștea nu a reușit să obțină numărul necesar de voturi pentru învestire, Becali a făcut o serie de dezvăluiri despre discuțiile purtate în plen.

Gigi Becali susține că a discutat cu Sorin Grindeanu în timpul votului din Parlament, iar liderul PSD i-ar fi mărturisit că este surprins de decizia luată de George Simion.

„Problema e că țara e blocată și, dacă imobiliarele nu merg, înseamnă că chiar e blocată. Orice guvern deblochează țara. Am nevoie de guvern. Nu vă dați seama ce înseamnă să nu ai guvern. Probabil că ăștia înțeleg ce e să n-ai guvern, dar nu-i interesează. Afacerile mele s-au blocat, dar nu contează.

Grindeanu mi-a zis că se minuna și el. ‘Adică nu îmi vine să cred, adik ce?’. I-a promis președintelui că votează. Da, așa mi-a spus. Ia întrebați-l și pe el? Credeți că mint eu? Eu nu mint. Bolojan trebuia să fie dat joc cu orice risc. Ne ducea de râpă”, a declarat Gigi Becali.

La rândul său, Sorin Grindeanu a comentat afirmațiile făcute de deputatul independent și a transmis un mesaj critic la adresa liderului AUR.

„Nu s-a ținut de cuvânt. A promis”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă PSD ar putea lua în calcul o formulă de guvernare alături de AUR, liderul social-democrat a exclus această variantă.

„Nu”.

Dincolo de declarațiile făcute după vot, Gigi Becali a stârnit reacții și printr-un gest surprins în Parlament. Cu puțin timp înainte de a vorbi cu jurnaliștii, acesta și-a dus mâna la față și a afișat pentru câteva secunde degetul mijlociu. Imaginile au circulat rapid în mediul online și au generat numeroase reacții.

Gigi Becali este deputat în Parlamentul României din decembrie 2024, mandat obținut pe listele AUR. Ulterior, relațiile sale cu formațiunea politică s-au deteriorat, iar omul de afaceri a decis să părăsească partidul și să activeze ca parlamentar neafiliat.