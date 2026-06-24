Armata României a integrat un nou sistem antidronă. Echipamentul a fost furnizat de SUA

Ministerul Apărării Naționale a anunțat miercuri că sistemul antidronă Merops, pus la dispoziția României de Statele Unite în cadrul Parteneriatului Strategic dintre cele două țări, a devenit operațional și a fost inclus în dispozitivul de apărare al Armatei României. Potrivit MApN, sistemul a parcurs toate etapele necesare de testare și validare înainte de intrarea în serviciu.

Ministerul Apărării Naționale a informat că sistemul antidronă Merops este acum integrat în structurile de apărare ale Armatei României.

Potrivit instituției, echipamentul a fost furnizat de Statele Unite ale Americii în cadrul Parteneriatului Strategic bilateral și a fost introdus în serviciu după finalizarea etapelor de verificare și evaluare.

„Înainte de introducerea în serviciu, sistemul a parcurs etapele necesare de testare, evaluare şi validare operaţională”, a anunţat MApN.

Conform Ministerului Apărării Naționale, Merops este o soluție tehnologică destinată identificării și contracarării unor amenințări aeriene specifice.

Instituția a anunțat că sistemul utilizează algoritmi deinteligență artificială și este proiectat pentru detectarea, urmărirea și neutralizarea țintelor aeriene de mici dimensiuni care operează la altitudini reduse.

Potrivit MApN, această tehnologie contribuie la consolidarea capacităților de apărare împotriva sistemelor aeriene fără pilot.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că Statul Major al Apărării adaptează constant sistemele de supraveghere și apărare a spațiului aerian.

Potrivit instituției, aceste măsuri urmăresc creșterea capacității de reacție și consolidarea nivelului de protecție a populației.

„Integrarea acestui sistem contribuie la consolidarea capacităţilor Armatei României de detectare şi contracarare a ameninţărilor generate de sistemele aeriene fără pilot, completând măsurile deja implementate pentru protejarea spaţiului aerian naţional”, se precizează în comunicatul MApN.

Ministerul Apărării Naționale arată că introducerea sistemului Merops face parte din procesul de modernizare a capabilităților de apărare și de adaptare la noile tipuri de amenințări aeriene.