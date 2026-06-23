Un proces desfășurat în Anglia ar putea deschide un nou capitol în utilizarea inteligenței artificiale în domeniul juridic. O platformă specializată în servicii legale asistate de inteligența artificială a contribuit la obținerea unei decizii favorabile pentru client, după ce a pregătit cea mai mare parte a documentației necesare cauzei. În centrul cazului s-a aflat Tamires Camal Taquidir, consultant independent în resurse umane, care încerca să recupereze o creanță de 7.000 de lire sterline, potrivit The Guardian.

În loc să apeleze la o firmă tradițională de avocatură, aceasta a ales serviciile Garfield AI, o platformă autorizată în Marea Britanie pentru gestionarea anumitor litigii civile.

Pentru aproximativ 400 de lire sterline, sistemul a pregătit documentele necesare, a redactat actele juridice și a inițiat procedurile în instanță, oferind o alternativă mult mai accesibilă comparativ cu costurile obișnuite ale unui proces.

Deși cazul a fost prezentat drept o victorie a unui „avocat AI”, procesul nu a fost gestionat exclusiv de tehnologie. Platforma a redactat documentele juridice, inclusiv declarațiile martorilor și dosarul probator, însă reprezentarea în sala de judecată a fost asigurată de un avocat angajat de companie.

Procesul s-a desfășurat pe 14 mai, la Tribunalul Wandsworth din Londra. La finalul procedurii, instanța a dat câștig de cauză reclamantei și a obligat partea adversă să achite suma datorată.

Fondatorii Garfield AI consideră că astfel de servicii pot schimba modul în care persoanele fizice și micile afaceri își apără drepturile în instanță. În multe situații, costurile juridice depășesc valoarea sumelor disputate, ceea ce îi determină pe mulți creditori să renunțe la recuperarea banilor.

Platforma este destinată în special litigiilor civile simple, cu valori cuprinse între 30 și 10.000 de lire sterline, unde o mare parte din activitate constă în redactarea documentelor și respectarea procedurilor standard.

Clienta care a folosit serviciul a declarat că accesul la această soluție i-a permis să continue demersurile judiciare într-un caz pe care altfel l-ar fi putut abandona din cauza costurilor și a complexității procedurilor.

Succesul obținut de Garfield AI este privit de mulți ca un moment important pentru integrarea inteligenței artificiale în domeniul juridic. Cu toate acestea, specialiștii avertizează că tehnologia nu poate înlocui complet expertiza umană.

Avocatul care a reprezentat reclamanta a apreciat calitatea documentelor pregătite de sistemul AI, însă a subliniat că pledoaria din instanță a rămas „un exercițiu fundamental uman”.

Prudența este alimentată și de incidentele înregistrate în ultimii ani, când diverse sisteme de inteligență artificială au generat informații eronate sau au citat hotărâri judecătorești inexistente. Recent, firma internațională de avocatură Pinsent Masons a informat autoritățile de reglementare după ce a transmis instanței date incorecte provenite dintr-un sistem intern bazat pe AI.