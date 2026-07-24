Curtea de Apel București a dispus suspendarea executării Hotărârii de Guvern nr. 420/2026, actul normativ prin care a fost modificată organizarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS). Anunțul a fost făcut de avocatul Alexandru Dumitrescu, care a reprezentat reclamanții în proces.

Potrivit avocatului, instanța a admis cererea formulată împotriva hotărârii de Guvern, iar în cadrul procesului a fost analizat și dosarul administrativ care a stat la baza adoptării actului normativ.

Alexandru Dumitrescu afirmă că în dosarul administrativ au fost identificate trei avize succesive negative emise de Consiliul Legislativ.

Potrivit acestuia, una dintre principalele observații formulate de Consiliul Legislativ a vizat faptul că un Guvern demis prin moțiune de cenzură nu poate modifica, prin hotărâre de Guvern, cadrul normativ și organizarea unor instituții publice.

„Un asemenea guvern poate administra treburile curente, nu poate schimba regulile jocului și reorganiza R.A.-A.P.P.S.”, susține avocatul.

Acesta afirmă că, în ciuda acestor observații, proiectul ar fi fost introdus pe ordinea de zi și adoptat de Executiv.

În mesajul publicat după pronunțarea hotărârii, avocatul susține că adoptarea actului normativ, în condițiile existenței celor trei avize negative, demonstrează că autoritățile au fost avertizate asupra problemelor de legalitate.

„Nu mai vorbim despre greșeli sau nepricepere. Vorbim despre oameni care au fost avertizați în mod repetat că încalcă legea și au decis, în deplină cunoștință de cauză, să meargă înainte”, afirmă Alexandru Dumitrescu.

El apreciază că situația reprezintă, în opinia sa, „forma calificată, cu intenție directă, a abuzului în serviciu”, precizând că această interpretare îi aparține.

Avocatul susține că demersul în instanță nu a urmărit blocarea transparenței decizionale, ci verificarea legalității actului administrativ.

„Transparența este necesară într-un stat democratic. Dar transparența nu poate fi folosită ca pretext pentru încălcarea legii. Nu poți adopta acte administrative normative prin care modifici regimul juridic al unor instituții atunci când legea nu îți conferă această competență”, a declarat acesta.

În finalul mesajului, Alexandru Dumitrescu a lansat critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan și a Guvernului, susținând că hotărârea instanței confirmă supremația legii asupra autorităților executive.

Deocamdată, Guvernul nu a transmis un punct de vedere cu privire la declarațiile avocatului sau la decizia Curții de Apel București. Hotărârea instanței poate fi atacată potrivit procedurilor prevăzute de lege.