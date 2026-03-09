Noi dezvăluiri despre moartea lui Jeffrey Epstein. Tranzacții suspecte și imagini CCTV analizate

Documente ale Departamentului de Justiție al Statelor Unite scot la iveală noi detalii legate de ultimele ore de viață ale finanțistului Jeffrey Epstein, găsit mort în celula sa din New York în august 2019, potrivit The Telegraph.

Informațiile provin din dosare analizate de autorități și includ tranzacții bancare considerate suspecte, activitatea online a unui gardian și mărturii ale unor deținuți din penitenciar.

Moartea lui Epstein a fost stabilită oficial drept sinucidere după ce acesta a fost găsit fără reacție în celula sa de la Metropolitan Correctional Center pe 10 august 2019.

Cu toate acestea, documentele publicate ulterior continuă să ridice întrebări privind modul în care a fost supravegheat în detenție și circumstanțele din noaptea de dinaintea decesului.

Potrivit documentelor Departamentului de Justiție, unul dintre gardienii care l-au văzut pe Jeffrey Epstein în viață pentru ultima dată a realizat mai multe depuneri de numerar considerate neobișnuite.

Tova Noel, în vârstă de 37 de ani la momentul incidentului, a efectuat 12 depuneri de bani la bancomat între octombrie 2018 și iulie 2019.

Ultima depunere, în valoare de 5.000 de dolari, a fost făcută pe 30 iulie 2019, cu mai puțin de două săptămâni înainte de moartea lui Epstein. Tranzacțiile au fost semnalate de bancă într-un raport de activitate suspectă transmis FBI în noiembrie 2019.

Tova Noel și colegul ei, Michael Thomas, au fost concediați după ce au fost acuzați că au falsificat documente oficiale prin care susțineau că au verificat deținuții în noaptea în care Epstein a murit.

Imaginile de supraveghere au arătat că cei doi nu au verificat celula timp de aproximativ opt ore, deși aceasta se afla la aproximativ 4,5 metri de biroul gardienilor. Ulterior, acuzațiile penale împotriva lor au fost retrase.

Dosarele analizate includ și un raport tehnic al FBI privind calculatoarele folosite de cei doi gardieni. În raport este menționată o căutare pe internet realizată de Tova Noel în dimineața de 10 august 2019.

Conform documentelor, gardianul a căutat pe Google expresia „latest on Epstein in jail” la ora 5:42 și din nou la 5:52 dimineața. La aproximativ 40 de minute după aceste căutări, Michael Thomas l-a găsit pe Epstein mort în celula sa.

Într-o declarație sub jurământ dată în 2021, Noel a spus că nu își amintește să fi efectuat aceste căutări. „Nu îmi amintesc că am făcut asta”, a afirmat ea, sugerând că un articol despre Epstein ar fi putut apărea automat în browser.

În seara de 9 august 2019, la ora 19:49, Epstein s-a întors în unitatea sa după o întâlnire cu avocatul. Potrivit documentelor, el a fost escortat în celulă de Tova Noel și de un alt gardian.

Înregistrările video arată că gardienii nu au efectuat verificarea obligatorie de la ora 22:00, dar au semnat ulterior documente care indicau că aceasta fusese realizată.

Un raport al inspectorului general al Departamentului de Justiție din 2023 a menționat că o siluetă portocalie observată într-o înregistrare video neclară în jurul orei 22:40 ar putea fi Tova Noel. Raportul arată că imaginile indică „un ofițer corecțional, despre care se crede că este Tova Noel, care transporta lenjerie sau haine de deținut către nivelul unde se afla Epstein”.

În declarația sa sub jurământ, Noel a spus că l-a văzut ultima dată pe Epstein în viață „undeva după ora 22:00”.

Alte documente publicate includ notițe ale FBI dintr-un interviu cu un deținut al cărui nume nu a fost făcut public. Acesta a afirmat că s-a trezit în dimineața de 10 august 2019 din cauza agitației din unitatea specială unde era ținut Epstein.

Potrivit raportului, deținutul a auzit gardieni strigând „Respiră! Respiră!” în jurul orei 6:30 dimineața. El a spus că, în timp ce era servit micul dejun, a auzit pe cineva spunând: „l-ai omorât!”.

Deținutul a relatat că o gardiană ar fi răspuns: „Dacă e mort, o să mușamalizăm totul și o să aibă un alibi - ofițerii mei..”

Ulterior, potrivit notițelor FBI, alți deținuți ar fi afirmat: „Domnișoara Noel l-a omorât pe Jeffrey”.

Întrebată sub jurământ dacă a avut vreun rol în moartea lui Epstein, Tova Noel a răspuns: „Nu.”

Deși moartea lui Jeffrey Epstein a fost clasificată oficial drept sinucidere, documentele publicate de Departamentul de Justiție arată că investigația a inclus numeroase elemente analizate de autorități, de la activitatea gardienilor până la declarațiile martorilor din penitenciar.

Detaliile apărute în dosare continuă să fie examinate în contextul modului în care a fost gestionată supravegherea lui Epstein în perioada detenției sale.