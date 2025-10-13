Social

Tânărul care a agresat un livrator din Bangladesh, obligat de instanță la tratament medical

Comentează știrea
Tânărul care a agresat un livrator din Bangladesh, obligat de instanță la tratament medicalLivrator mâncare. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Judecătorii au decis ca tânărul Cosmin Tudoran, cel care a agresat un livrator originar din Bangladesh pe o stradă din București, să fie supus unui tratament medical „până la vindecare sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol”, potrivit hotărârii instanței.

Tânărul care a agresat un livrator din Bangladesh a fost trimis în judecată

Instanța a aprobat solicitarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București și a decis obligarea provizorie a lui Cosmin Tudoran la tratament medical „până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol”, conform prevederilor legale. Hotărârea este executorie.

Tânărul a fost trimis recent în judecată, aflându-se în arest la domiciliu, fiind acuzat de lovire, dar și de folosirea în spațiul public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Livrator agresat

Sursă foto: Captură de cran Facebook

Ce acuzații i se mai aduc agresorului

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 26 august, în jurul orei 22:30, când Cosmin Tudoran, aflat în București, ar fi agresat un livrator din Bangladesh, motivat de considerente rasiale și xenofobe. Acesta l-ar fi lovit cu pumnul în față, iar victima a necesitat între una și două zile de îngrijiri medicale.

12% din PIB-ul României, în pericol: Noua Lege RCA îi lasă fără drepturi pe șoferi și lovește grav economia națională
12% din PIB-ul României, în pericol: Noua Lege RCA îi lasă fără drepturi pe șoferi și lovește grav economia națională
Dan Diaconescu rămâne fără emisiune. Ce se ascunde în spatele deciziei
Dan Diaconescu rămâne fără emisiune. Ce se ascunde în spatele deciziei

Cea de-a doua acuzație vizează distribuirea, pe 14 iunie 2025, de către Tudoran, a unui colaj video pe o platformă de socializare, în care au fost inserate simboluri ale Mișcării Legionare și o imagine cu Adolf Hitler, alături de două persoane, în fața unor drapele cu svastica nazistă. Conținutul fusese public, fără restricții de vizualizare.

Cum a avut loc incidentul

În seara de 26 august, Cosmin Tudoran a înregistrat un videoclip în care apare agresând un livrator din Bangladesh, insultându-l și cerându-i să părăsească România, pe care îl numește „invadator”.

La scurt timp după incident, tânărul a fost doborât și imobilizat de un polițist aflat în timpul liber, Andrei Jianu, agent al Secției 7 de Poliție.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:35 - Anxietate pe covorul roșu. Prințul Harry surprinde la gala din New York
22:27 - L-a urmat şi în închisoare. Prietenul şi vecinul lui Constantin Ţuţu a ajuns după gratii pentru contrabandă
22:17 - 12% din PIB-ul României, în pericol: Noua Lege RCA îi lasă fără drepturi pe șoferi și lovește grav economia națională
22:08 - Melania Trump, mai mult decât o Primă Doamnă. Ce rol ar putea juca în Europa
21:59 - Nuțu Cămătaru zice că luptă împotriva drogurilor. „Le-aș da pe viață”
21:50 - Demisie de răsunet la CFR Cluj. Echipa a rămas fără președinte

HAI România!

Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu

Proiecte speciale