Tânărul care a agresat un livrator din Bangladesh, obligat de instanță la tratament medical

Judecătorii au decis ca tânărul Cosmin Tudoran, cel care a agresat un livrator originar din Bangladesh pe o stradă din București, să fie supus unui tratament medical „până la vindecare sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol”, potrivit hotărârii instanței.

Instanța a aprobat solicitarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București și a decis obligarea provizorie a lui Cosmin Tudoran la tratament medical „până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol”, conform prevederilor legale. Hotărârea este executorie.

Tânărul a fost trimis recent în judecată, aflându-se în arest la domiciliu, fiind acuzat de lovire, dar și de folosirea în spațiul public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc pe 26 august, în jurul orei 22:30, când Cosmin Tudoran, aflat în București, ar fi agresat un livrator din Bangladesh, motivat de considerente rasiale și xenofobe. Acesta l-ar fi lovit cu pumnul în față, iar victima a necesitat între una și două zile de îngrijiri medicale.

Cea de-a doua acuzație vizează distribuirea, pe 14 iunie 2025, de către Tudoran, a unui colaj video pe o platformă de socializare, în care au fost inserate simboluri ale Mișcării Legionare și o imagine cu Adolf Hitler, alături de două persoane, în fața unor drapele cu svastica nazistă. Conținutul fusese public, fără restricții de vizualizare.

În seara de 26 august, Cosmin Tudoran a înregistrat un videoclip în care apare agresând un livrator din Bangladesh, insultându-l și cerându-i să părăsească România, pe care îl numește „invadator”.

La scurt timp după incident, tânărul a fost doborât și imobilizat de un polițist aflat în timpul liber, Andrei Jianu, agent al Secției 7 de Poliție.