Tânărul care a agresat un livrator din Bangladesh și l-a numit invadator, trimis în judecată

Tânărul de 20 de ani a fost trimis în judecată marți, 8 octombrie 2025, de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, fiind acuzat de comiterea unei agresiuni motivate de ură rasială și de utilizarea simbolurilor fasciste și naziste în spațiul public. Decizia vine în urma unei anchete desfășurate de Poliția Sectorului 2, cu sprijinul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.

Incidentul s-a petrecut pe 26 august 2025, în jurul orei 22:30, în București. Cosmin Tudoran a lovit cu pumnul în față un livrator originar din Bangladesh, care aștepta la semafor, filmând întreaga scenă cu telefonul mobil.

În timpul agresiunii, acesta i-a adresat victimei expresii xenofobe și rasiste, numindu-l „invadator” și sugerându-i să se întoarcă în țara sa.

Victima s-a ales cu leziuni traumatice care au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale, conform raportului de la Institutul de Medicină Legală.

Agresorul a fost imobilizat imediat de un polițist aflat în timpul liber. Judecătoria Sectorului 2 a dispus arestarea preventivă a tânărului pe 27 august, măsura fiind confirmată de Tribunalul București pe 5 septembrie.

În timpul anchetei, procurorii au descoperit că Tudoran a distribuit pe conturile sale de socializare materiale cu simboluri fasciste, legionare și naziste.

Pe 14 iunie 2025, acesta a postat un colaj video public, care includea imagini cu Adolf Hitler și simboluri ale Mișcării Legionare, alături de două drapele cu svastica nazistă. Această descoperire a dus la extinderea urmăririi penale.

Tânărul este acuzat de lovire sau alte violențe, conform art. 193 alin. (2) și (21) lit. c) din Codul penal, cu aplicarea art. 77 lit. h) pentru motiv rasial, și de utilizarea publică a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, conform art. 4 alin. (2) din OUG nr. 31/2002.

Parchetul subliniază că trimiterea în judecată reprezintă o etapă procedurală și nu constituie o condamnare. Procesul va permite administrarea probelor și stabilirea vinovăției sau nevinovăției inculpatului.