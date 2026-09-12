O explozie puternică a declanșat un incendiu de amploare la o facilitate de depozitare a armamentului din centrul Bulgariei. Incidentul s-a produs în cursul nopții de vineri spre sâmbătă și reprezintă al doilea eveniment de acest gen înregistrat în ultimele săptămâni la un obiectiv similar din această țară, conform Mediafax.

Deflagrația a avut loc în vecinătatea localității Țareva Livada, flăcările mari fiind vizibile de la distanțe considerabile. În ciuda intensității incendiului, autoritățile locale nu au raportat victime sau persoane rănite.

Flăcările s-au extins rapid între structurile bazei militare, complicând intervenția echipelor de urgență. Situația a fost evaluată de autoritățile regionale la primele ore ale dimineții de sâmbătă.

„În acest moment, incendiul se află pe teritoriul bazei de depozitare a fabricii. Se deplasează de la un depozit la altul”, a declarat Kristina Sidorova, guvernatoarea regiunii Gabrovo.

Surse din presa locală indică faptul că depozitul afectat aparține societății EMCO, companie specializată în producția și comerțul cu armament. Această facilitate a fost vizată de un incident similar cu doar câteva săptămâni în urmă.

Firma EMCO este controlată de omul de afaceri Emilian Gebrev, al cărui nume a fost vehiculat frecvent în investigații internaționale privind sabotaje la depozite de muniție. Până în prezent, anchetatorii nu au stabilit cauzele exacte ale izbucnirii incendiului și nu au formulat acuzații oficiale privind vreo acțiune intenționată.

Incidentul actual are loc într-un context de securitate tensionat. În anul 2024, autoritățile din Bulgaria au emis mandate de arestare pe numele a șase cetățeni ruși, acuzați de implicare în distrugerea unor depozite de armament deținute de EMCO între anii 2011 și 2020.

Conform procurorilor, echipamentele stocate în acele facilități erau destinate livrării către Ucraina și Georgia. De asemenea, anchetatorii au indicat existența unor legături între exploziile din Bulgaria, tentativa de otrăvire a lui Emilian Gebrev din 2015 și deflagrațiile produse în 2014 la depozitele de muniție din Republica Cehă.

Moscova a negat în mod repetat orice implicare în aceste evenimente. Deși Bulgaria rămâne un producător și exportator strategic de muniție în regiune, autoritățile nu au atribuit deocamdată responsabilitatea pentru cel mai recent incendiu niciunei persoane sau organizații.