România participă activ la operațiunea europeană desfășurată pe teritoriul Serbiei, unde incendiile masive de vegetație au pârjolit deja mai bine de 3.500 de hectare în interiorul Rezervației naturale speciale Deliblato Sands. În urma activării Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, țara noastră a trimis în sprijin atât elicoptere, cât și echipamente și echipe terestre specializate, conform Mediafax.

Situația a devenit critică după ce focarele au continuat să se extindă timp de mai bine de două săptămâni, depășind capacitatea locală de răspuns. Vineri, 21 august, autoritățile de la Belgrad au solicitat oficial sprijin din partea Uniunii Europene. Răspunsul instituțiilor de la Bruxelles a fost prompt: în doar câteva ore de la activare, au fost mobilizate patru elicoptere din rezerva strategică rescEU, venite din Cehia, România și Slovacia.

Pe lângă asistența aeriană, pe teren au fost trimise forțe terestre din Germania și România. Acestea lucrează umăr la umăr cu pompierii sârbi pentru a limita extinderea flăcărilor. Toate echipamentele și personalul mobilizat rămân desfășurate în zonele afectate, participând neîntrerupt la operațiunile de stingere.

Pentru ca misiunea să se desfășoare în condiții optime, un ofițer de legătură a fost trimis direct în Serbia. Misiunea acestuia este de a facilita comunicarea și cooperarea directă între autoritățile locale, Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al UE și echipele de intervenție sosite din statele membre.

Sprijinul european a început însă mult mai devreme pe plan informațional. Serviciul european Copernicus pentru gestionarea situațiilor de urgență a fost pus în funcțiune încă din data de 8 august. Sistemul oferă în mod constant imagini detaliate din satelit și analize complexe privind dinamica zonelor afectate. Aceste date sunt esențiale pentru evaluarea riscurilor și pentru planificarea tactică a misiunilor din teren.

Misiunea salvatorilor este îngreunată semnificativ de factorii de mediu. Flăcările sunt alimentate de rafale puternice de vânt și de condițiile meteorologice nefavorabile, la care se adaugă accesul extrem de dificil al echipajelor de la sol în anumite sectoare. Persistența focarelor amenință grav una dintre cele mai valoroase arii protejate ale Serbiei.

Reacționând la această criză, comisara europeană pentru pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, a evidențiat importanța solidarității dintre națiuni. Oficialul european a arătat că echipe din Cehia, Germania, România și Slovacia s-au alăturat forțelor locale pentru combaterea incendiilor și a transmis că „în vremuri de restriște, Europa rămâne puternică”.

Implicarea României în această misiune este cu atât mai relevantă cu cât se desfășoară în imediata proximitate regională. Incendiile de vegetație din zona Balcanilor reprezintă o amenințare din ce în ce mai frecventă și mai periculoasă în perioadele prelungite de secetă și caniculă, arătând că răspunsul comun rămâne cea mai eficientă armă împotriva dezastrelor naturale.