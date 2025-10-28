Zece persoane, judecate la Paris pentru hărțuire online la adresa lui Brigitte Macron

Zece persoane au fost trimise în judecată luni, la Paris, fiind acuzate de hărțuire online cu caracter sexist împotriva Primei Doamne a Franței, Brigitte Macron.

Procesul are loc în contextul unor afirmații nefondate care circulă de mai mulți ani în mediul online, potrivit cărora soția președintelui francez ar fi fost „atribuită de sex masculin la naștere”.

Cazul a fost declanșat după ce Brigitte Macron și președintele Emmanuel Macron au depus, la finalul lunii iulie, o plângere pentru defăimare în Statele Unite, în legătură cu aceste afirmații răspândite pe platformele digitale.

Cei zece inculpați – opt bărbați și două femei, cu vârste între 41 și 65 de ani – sunt acuzați că au publicat și distribuit comentarii ofensatoare referitoare la genul și viața personală a Brigittei Macron.

Procurorii au arătat că unele dintre mesajele publicate pe rețelele de socializare asociau diferența de vârstă dintre Brigitte și Emmanuel Macron cu „pedofilia”.

Potrivit sursei citate de AFP, Brigitte Macron, în vârstă de 72 de ani, nu este așteptată să participe la audieri. Avocata sa a declarat că fiica acesteia, Tiphaine Auzière, ar putea depune mărturie în fața instanței.

În cazul unei condamnări, inculpații riscă pedepse de până la doi ani de închisoare.

Printre cei trimiși în judecată se află Aurelien Poirson-Atlan, un publicitar de 41 de ani cunoscut în mediul online sub pseudonimul „Zoe Sagan”, despre care presa a relatat că este apropiat de grupările adepte ale teoriilor conspirației.

Acesta a declarat în timpul unei pauze de la proces:

„Presa ne prezintă drept extremiști de dreapta sau conspiraționiști. Cine este, de fapt, hărțuit aici?”

O altă persoană vizată de proces este Delphine J., o femeie de 51 de ani care se prezintă drept „medium spiritual” și este cunoscută sub numele de scenă Amandine Roy.

În anul 2021, ea a publicat pe canalul său de YouTube un interviu de patru ore cu jurnalista independentă Natacha Rey, în care se reluau afirmațiile potrivit cărora Brigitte Macron, născută Trogneux, ar fi fost „Jean-Michel Trogneux”, numele fratelui său.

Cele două femei au fost obligate în 2024 să plătească despăgubiri Primei Doamne și fratelui acesteia, însă condamnarea a fost ulterior anulată în apel. Cazul se află în prezent pe rolul Curții de Casație din Franța.

Afirmațiile privind identitatea de gen a lui Brigitte Macron au apărut încă din 2017, în perioada alegerilor prezidențiale din Franța.

Aceste teorii au fost amplificate în cercurile de extremă dreaptă și în mediile online care promovează conținut conspiraționist, atât în Franța, cât și în Statele Unite.

În vara acestui an, cuplul prezidențial a intentat un proces de defăimare în SUA împotriva podcasterei conservatoare Candace Owens, care a lansat seria „Becoming Brigitte”.

Avocatul american al familiei Macron a anunțat că vor fi prezentate „dovezi științifice și fotografii” pentru a contracara acuzațiile.

Printre mesajele distribuite de inculpați se numără și unul în care se afirma că „2.000 de persoane” ar fi dispuse să meargă „din ușă în ușă la Amiens pentru a afla adevărul despre cazul Brigitte”.

Cazul Brigittei Macron nu este singular. Și alte femei cu roluri publice majore, precum fosta primă doamnă a SUA, Michelle Obama, fosta vicepreședintă Kamala Harris sau fosta premieră a Noii Zeelande, Jacinda Ardern, au fost, de asemenea, ținte ale unor campanii de dezinformare referitoare la gen sau sexualitate.

Procesul de la Paris continuă în această săptămână, iar verdictul ar putea fi pronunțat până la sfârșitul anului.