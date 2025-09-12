Fostul președinte Bolsonaro, condamnat de regimul Lula

Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro riscă zeci de ani de închisoare, după ce un complet condus de un fost politician și aliat al președintelui de extremă stânga Lula da Silva, fost condamnat pentru corupție, l-a declarat vinovat de încercare de tentativă de orchestrare a unei lovituri de stat.

Un complet de la Curtea Supremă a Braziliei, condus de extrem de controversatul politician Alexandre de Moraes, făcut magistrat în regimul președintelui Michel Temer, a decis condamnarea lui Bolsonaro pentru tentativă de subminare a democrației prin încercarea ilegală de a se agăța de putere după ce a pierdut alegerile prezidențiale din Brazilia din 2022.

Jair Bolsonaro a fost acuzat de incitare la revoltă după ce mii de loialiști ai săi au luat cu asalt Congresul țării, palatul prezidențial și Curtea Supremă din Brasilia în urma înfrângerii sale.

De asemenea, Bolsonaro a fost acuzat și de un complot pentru a-l ucide pe adversarul său de extremă stânga, actualul președinte Luis Inácio Lula da Silva, un susținător al lui Putin și fost condamnat pentru corupție.

Bolsonaro a respins acuzațiile, insistând că manifestația susținătorilor săi a fost una spontană, fără lider și alimentată de infiltrați pro-Lula.

Președintele american Donald Trump a acuzat Brazilia de o „vânătoare de vrăjitoare” împotriva prietenului și aliatului său. În plus, locatarul de la Casa Albă a impus sancțiuni judecătorilor care instrumentează cazul și tarife de 50% pentru importurile braziliene – cele mai mari tarife impuse de administrația sa oricărei țări.

Rămâne de văzut dacă acum își va intensifica această campanie.

După ce completul condus de Moraes a dat verdictul de vinovăție, Donald Trump a declarat că o consideră „foarte surprinzătoare” și a comparat-o cu propria sa experiență: „Este foarte asemănător cu ceea ce au încercat să-mi facă mie. Dar nu au scăpat.”

Iar Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat despre Curtea Supremă a Braziliei că „a decis pe nedrept să-l încarcereze pe fostul președinte Jair Bolsonaro”.

„Persecuțiile politice comise de Alexandre de Moraes, sancționat deja pentru că încălcă drepturile omului, continuă, deoarece el și alți membri ai Curții Supreme a Braziliei au decis pe nedrept să-l încarcereze pe fostul președinte Jair Bolsonaro. Statele Unite vor reacționa în consecință la această vânătoare de vrăjitoare”, a scris Rubio pe X.

Procesul se încheie oficial vineri, când toți cei cinci judecători își pronunță verdictele, după care se așteaptă ca Bolsonaro să fie condamnat. El ar putea risca o pedeapsă maximă de 43 de ani de închisoare. Având 70 de ani, este foarte posibil să moară în spatele gratiilor.

Deocamdată, ultimul dintre cei cinci judecători care judecă dosarul lui Bolsonaro nu și-a pronunțat încă verdictul, dar Carmen Lucia a devenit a treia care a dat un verdict de vinovăție aseară, ceea ce înseamnă că majoritatea judecătorilor au votat pentru condamnare.

Ea și-a prezentat decizia ca pe un moment de cotitură într-o țară care a suferit numeroase lovituri de stat după independența sa din 1822 și a trăit sub dictatură militară între 1964 și 1985. Niciun conducător anterior nu a fost vreodată condamnat pentru tentativă de lovitură de stat.

Procurorii regimului Lula au susținut că asociații lui Bolsonaro ar fi abordat șefi ai armatei, ai forțelor aeriene și ai marinei pentru a sprijini o lovitură de stat odată ce Lula ar fi fost ucis, o propunere pe care militarii ar fi respins-o.

Un al patrulea judecător, Luis Fux, a votat pentru achitarea lui Bolsonaro, spunând că dosarul ar fi trebuit să fie audiat de instanțele inferioare și ulterior de toți cei 11 judecători ai curții supreme.

De asemenea, el a decis că apărării nu i s-a acordat suficient timp pentru a analiza cantitățile vaste de probe ale acuzării, ceea ce i-a negat lui Bolsonaro dreptul la un proces corect.

Hotărârea judecătorului Fux îi oferă lui Bolsonaro mai multe căi de apel, deși acestea sunt limitate deoarece a fost judecat de cea mai înaltă instanță a țării.

Fiul lui Bolsonaro, Eduardo, care a făcut lobby energic pe lângă administrația Trump pentru a lua măsuri împotriva Braziliei, a declarat pentru The Telegraph că procesul a fost o farsă, iar verdictul a fost predeterminat.

„Instanța nu este competentă”, a spus el. „Un judecător este presupusa victimă, alți doi au conflicte de interese. Probele au fost obținute prin expediții de pescuit”, a arătat fiul lui Bolsonaro.

„O înțelegere de recunoaștere a vinovăției a fost obținută sub constrângere. Procedura a fost grăbită, apărării refuzându-i-se accesul la probe. Nu există nimic care să-l lege pe tatăl meu de vreo conduită criminală. Este o farsă completă”, a mai spus Eduardo Bolsonaro.

Regimul lui Lula da Silva s-a asigurat că niciun judecător numit de fostul președinte Bolsonaro nu va face parte din complet, potrivit Associated Press.

Raportorul pe acest caz a fost Alexandre de Moraes. Este un fost politician, implicat în mușamalizarea cazurilor de violență ale poliției și cel care a decis cenzurarea de tip totalitar a rețelelor sociale din Brazilia, intrând în conflict cu Elon Musk. Este un partizat al fostului condamnat pentru corupție Lula Da Silva.

Completul este condus de Cristiano Zanin, avocatul actualului președinte de extremă stânga Luiz Ignacio Lula da Silva. S-a implicat și în coordonarea campaniei prezidențiale a acestuia și a făcut parte din așa-numitul cabinet de tranziție. Apoi Lula și-a numit omul de încredere la Curtea Supremă.

Un al treilea membru al completului este Cármen Lúcia Antunes Rocha, numită la curtea supremă tot de Lula da Silva. O apropiată a președintelui care votează mereu la fel cu Alexandre de Moraes.

Al patrulea membru al completului care l-a judecat pe Bolsonaro este un alt politician de extremă stânga, Flavio Dino, care a trecut de la Partidul Comunist la cel Socialist pentru a fi numit ministru al Justiției de Lula. Ulterior, tot actualul președinte l-a numit la Curtea Supremă.

Al cincilea membru al completului, care a votat contra condamnării lui Bolsonaro, este singurul care nu are legături strânse cu Lula. Este vorba despre Luiz Fux, urmașul unei familii de evrei din România, numit la Curtea Supremă de fosta președintă a Braziliei Dilma Rousseff.