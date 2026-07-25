Pompierii din Constanța desfășoară o intervenție pe lacul Techirghiol, după ce două persoane au fost date dispărute. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au transmis că solicitarea a fost primită sâmbătă după-amiază, printr-un apel la 112.

Pentru misiunea de căutare și salvare au fost mobilizate o ambarcațiune și o mașină de stingere.

„Am fost solicitaţi prin apel 112 pentru căutarea-salvarea a două persoane plecate cu barca gonflabilă, pe lacul Techirghiol, zona Băile Reci, în jurul orei 14.00”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea.

Un pescar și-a pierdut viața sâmbătă, după ce s-a înecat într-o baltă din comuna Caraula, județul Dolj. Bărbatul intrase în apă pentru a recupera mai multe lansete, însă nu a mai reușit să iasă la suprafață.

Potrivit informațiilor furnizate de salvatori, martorii au observat dispariția acestuia și au alertat autoritățile printr-un apel la 112, informează Gazeta de Sud.

La intervenție au fost mobilizate echipaje ale Detașamentului de Pompieri Calafat, cu o mașină de primă intervenție și comandă, un echipaj de prim ajutor calificat și o barcă pneumatică. Odată ajunși la fața locului, pompierii au început imediat operațiunea de căutare pe luciul de apă.

În sprijin au fost trimiși și scafandrii Detașamentului 1 de Pompieri Craiova, care au continuat căutările în condiții dificile. Vizibilitatea foarte redusă și fundul mâlos al bălții au îngreunat semnificativ misiunea de salvare.

După mai multe minute, scafandrii au găsit victima și au adus-o la mal. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, acestea nu au avut succes, iar bărbatul a fost declarat mort.

Cazul amintește de alte tragedii petrecute în ultimii ani. În urmă cu patru ani, un bărbat și-a pierdut viața după ce s-a înecat într-o baltă din județul Călărași, unde mersese la pescuit. Trupul neînsuflețit a fost recuperat de militari și predat unui echipaj al Serviciului de Ambulanță, însă medicii nu au mai putut decât să constate decesul.