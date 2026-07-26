O operațiune de căutare este în desfășurare în zona Sulina, după ce doi membri ai echipajului unei nave comerciale au fost dați dispăruți. La misiune participă o ambarcațiune a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), mobilizată la solicitarea Autorității Navale Române.

Potrivit ARSVOM, duminică, la ora 10:27, nava de căutare și salvare SAR Apollo a fost trimisă în zonă la solicitarea Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC), structură a Autorității Navale Române, pentru localizarea celor doi marinari.

Cei doi fac parte din echipajul navei AGN RAGNAR, iar împrejurările în care au dispărut nu au fost făcute publice până în acest moment.

Conform datelor disponibile pe platforma MarineTraffic, AGN RAGNAR este o navă de tip general cargo, aflată în voiaj către portul Galați.

Misiunea de căutare este în desfășurare.

Recent, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a desfășurat o intervenție de evacuare medicală în largul Mării Negre, după ce un membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas a avut nevoie de îngrijiri de specialitate. Marinarul a fost adus în siguranță în Portul Constanța, unde a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță.

Intervenția a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, după ce Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat sprijinul ARSVOM pentru o misiune de tip Medevac. În cel mai scurt timp, nava SAR ARTEMIS a plecat către poziția indicată pentru preluarea pacientului.

„Marţi, 14.07.2026, ora 22:21, Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare (ARSVOM) a fost solicitată de către Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) pentru a efectua o intervenţie de tip Medevac. La bordul navei JSD 6000, sub pavilion Bahamas, aflată la aproximativ 35 Mm sud Constanţa, un membru al echipajului necesită îngrijiri medicale”, arată reprezentanții ARSVOM.

Potrivit instituției, la ora 00:15, echipajul navei SAR ARTEMIS a ajuns la nava aflată în larg și l-a preluat pe pacient, care era conștient și cooperant.

Marinarul a fost transportat în siguranță în Portul Constanța, unde a fost predat unui echipaj al Serviciului de Ambulanță pentru evaluare și îngrijiri medicale.