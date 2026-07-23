Unul dintre marinarii răniți în urma incidentului produs la bordul navei Gas Lisbon a murit la ce Spitalul Județean de Urgență Tulcea. Alți doi membri ai echipajului rămân internați și sunt monitorizați de medici, după ce au suferit arsuri și alte traumatisme în timpul exploziei și incendiului izbucnite în Marea Neagră, conform celor mai recente informații.

Nava Gas Lisbon, care transporta GPL și se îndrepta spre portul ucrainean Reni, a fost cuprinsă de incendiu în urma incidentului produs în Marea Neagră. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați în siguranță de autoritățile române, însă trei dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Tulcea.

Ulterior, unul dintre marinarii internați la Tulcea a murit, după ce starea sa s-a agravat. Acesta fusese intubat și avea arsuri la nivelul căilor respiratorii.

Ceilalți doi răniți sunt în continuare internați și se află sub supraveghere medicală. Potrivit conducerii Spitalului Județean Tulcea, pacienții sunt conștienți și cooperanți.

Cei trei marinari răniți sunt cetățeni filipinezi. Doi dintre ei au fost supuși unor intervenții chirurgicale pentru tratarea arsurilor și a plăgilor, iar al treilea prezenta, pe lângă arsuri, și o contuzie la nivelul cotului.

Potrivit medicilor, doi dintre răniți prezentau arsuri de gradul II și III la nivelul feței și membrelor superioare, care afectau mai puțin de 40% din suprafața corpului. Al treilea marinar avea mai multe traumatisme și răni pe corp.

Membri ai echipajului au declarat că incidentul ar fi fost provocat de un atac cu drone. Unul dintre marinari a povestit că a auzit o explozie puternică în partea tribord a navei, iar după impact spațiul de cazare era grav avariat.

Potrivit mărturiilor, echipajul a intervenit imediat pentru acordarea primului ajutor colegilor răniți și pentru evacuarea în siguranță a tuturor persoanelor aflate la bord, înainte ca acestea să fie preluate de autoritățile române.