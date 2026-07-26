Fragmentele rezultate din drona doborâtă duminică dimineața de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române sunt căutate în apele teritoriale ale țării, în zona din apropierea localității Sulina. Garda de Coastă a mobilizat două ambarcațiuni pentru recuperarea resturilor aparatului de zbor și ale rachetei utilizate pentru interceptarea acestuia.

Incidentul s-a produs în contextul unor atacuri desfășurate de Federația Rusă asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, sistemele de supraveghere radar au detectat drona la ora 09:29, la aproximativ 25 de kilometri sud-est de Sulina. Pentru monitorizarea situației, de la Baza 86 Aeriană Borcea au fost ridicate două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române.

Locuitorii din județul Tulcea au fost avertizați printr-un mesaj RO-Alert, după ce aparatul de zbor a continuat să se apropie de teritoriul național. Drona a pătruns în spațiul aerian românesc la ora 10:08.

Cinci minute mai târziu, la ora 10:13, unul dintre avioanele F-16 a neutralizat aparatul. Interceptarea a avut loc deasupra Mării Negre, în apele teritoriale ale României, la aproximativ 12 kilometri nord-est de Sulina.

După doborârea dronei, echipele Gărzii de Coastă au început operațiunile de căutare pentru identificarea și recuperarea fragmentelor căzute în mare. Sunt căutate atât resturile aparatului de zbor, cât și cele ale rachetei interceptoare.

În paralel, autoritățile au continuat duminică și operațiunile de căutare a fragmentelor de dronă rezultate în urma incidentului de sâmbătă. Până la acel moment, nici echipele terestre și nici cele care au verificat zona din aer nu identificaseră resturi. Căutările urmau să fie reluate luni.

În cazul dronei doborâte vineri, anchetatorii au stabilit că aparatul era de tip Shahed. În schimb, incidentele de sâmbătă și duminică sunt investigate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.