Cel puțin nouă persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 sunt date dispărute după surparea unui tunel aflat în construcție la un proiect hidroelectric din statul indian Sikkim. Accidentul s-a produs luni după-amiază, iar echipele de intervenție continuă căutările în condiții extrem de dificile, potrivit AFP.

Conform autorităților locale, incidentul s-a produs pe un șantier amenajat pe fluviul Teesta, în nordul Indiei. Salvatorii au intervenit imediat după prăbușirea tunelului, însă misiunea este îngreunată de condițiile din subteran.

„Estimăm că 25 până la 27 de persoane au fost acoperite. Nouă corpuri au fost recuperate deja”, a afirmat Rajiv Roka, reprezentantul departamentului pentru situații de urgență.

Autoritățile avertizează că există în continuare posibilitatea ca mai multe persoane să fie prinse sub dărâmături.

Anchetatorii spun că surparea tunelului ar fi fost provocată de o explozie.

„Nu suntem încă siguri de originea exploziei”, a declarat Rajiv Roka.

Cauza exactă urmează să fie stabilită după finalizarea investigațiilor.

Operațiunile de salvare au continuat și marți, însă echipele de intervenție se confruntă cu un risc suplimentar din cauza emanațiilor de metan, un gaz toxic prezent în zona afectată.

Salvatorii acționează cu măsuri sporite de siguranță pentru a evita noi accidente în timpul căutărilor. Astfel de incidente sunt frecvente în India, în special pe șantierele de infrastructură de mari dimensiuni.

În 2023, 41 de muncitori au fost salvați după 17 zile petrecute sub pământ, în urma surpării unui tunel rutier aflat în construcție în statul Uttarakhand.

Mai multe organizații neguvernamentale din India au criticat în repetate rânduri marile proiecte de infrastructură promovate de guvernul condus de premierul Narendra Modi. Acestea susțin că astfel de investiții au un impact semnificativ asupra mediului și pot contribui la amplificarea efectelor inundațiilor și alunecărilor de teren în regiunile montane.