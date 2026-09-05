Naționala Argentinei va avea un nou căpitan după retragerea lui Lionel Messi din fotbalul internațional. Presa locală anunță că banderola va fi preluată de Cristian Romero, fundașul de 28 de ani care a devenit unul dintre oamenii importanți ai echipei conduse de Lionel Scaloni.

Potrivit presei locale, Cristian Romero, de la Atletico Madrid, a fost ales pentru a deveni noul căpitan al Argentinei. Fundașul va prelua astfel rolul de lider după o perioadă de 15 ani în care banderola a fost purtată de Lionel Messi. Messi devenise căpitan al naționalei în 2011 și a rămas în această poziție până la retragerea din fotbalul internațional.

La 28 de ani, Romero intră într-o nouă etapă a carierei sale la națională, după ce s-a impus ca unul dintre jucătorii de bază ai selecționatei pregătite de Lionel Scaloni. Fundașul a mai purtat banderola de trei ori, în partidele cu Venezuela, Chile și Mauritania.

Romero are 58 de apariții pentru Albiceleste, patru goluri marcate și două pase decisive. Importanța sa în vestiar și temperamentul pe care îl arată pe teren îl transformă acum în principalul reprezentant al selecționerului în timpul meciurilor.

Noul căpitan va avea misiunea de a conduce Argentina în perioada de după Messi, după o eră în care naționala a câștigat două trofee Copa América și o Cupă Mondială.

Federația Argentiniană de Fotbal a anunțat că Lionel Messi va fi omagiat printr-un minut de aplauze pe toate stadioanele din țară care găzduiesc competiții oficiale în acest weekend.

Decizia vine după anunțul făcut luni de jucătorul în vârstă de 39 de ani privind retragerea din echipa națională.

„S-a decis ca în următoarea rundă de meciuri din toate categoriile de discipline masculine şi feminine (fotbal în 11, futsal şi fotbal pe plajă), jocul va fi întrerupt la zece minute de la începutul primei reprize pentru un minut de aplauze, în semn de recunoaştere a carierei lui Lionel Messi la echipa naţională a Argentinei", a precizat AFA într-un comunicat.

Messi, fostul căpitan și numărul 10 al Argentinei, și-a anunțat retragerea internațională printr-o scrisoare emoționantă, scrisă de mână.

„Am dat totul, nu mai am nimic de oferit şi, în plus, vin în spatele meu jucători tineri foarte talentaţi care merită să fie acolo''.

Lionel Messi a adunat peste 200 de partide în tricoul naționalei Argentinei.

În acest interval, a marcat 125 de goluri și a oferit 65 de pase decisive, începând din 2025 și până la recenta Cupă Mondială din America de Nord, unde Argentina a pierdut finala cu Spania, scor 0-1.

Messi a câștigat Cupa Mondială în 2022, două trofee Copa America, în 2021 și 2024, precum și Finalissima din 2022.

Palmaresul său mai include victoria la Cupa Mondială U-20 din 2005 și medalia de aur cucerită în 2008, la Jocurile Olimpice de la Beijing.