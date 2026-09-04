Ucraina și Polonia analizează posibilitatea de a depune împreună o candidatură pentru a organiza Cupa Mondială de fotbal, într-un proiect care ar putea deveni unul dintre cele mai ambițioase planuri sportive europene ale următoarelor decenii, potrivit Politico.

Ministrul ucrainean al Sportului, Matvii Bidnyi, că Ucraina este interesată de ideea unei candidaturi comune cu Polonia pentru următoarea ediție disponibilă a Cupei Mondiale. Potrivit unui oficial familiarizat cu discuțiile guvernului de la Varșovia, și partea poloneză analizează această posibilitate.

Următorul turneu disponibil după edițiile din 2030 și 2034 ar urma să fie organizat în anii 2040. Spania, Portugalia și Maroc vor găzdui competiția din 2030, în timp ce Arabia Saudită este singura țară desemnată până acum pentru ediția din 2034.

Bidnyi a amintit că Ucraina și Polonia au mai organizat împreună un turneu major, Campionatul European din 2012. Ministrul consideră că experiența respectivă ar putea reprezenta un precedent pentru o nouă colaborare și ar putea atrage inclusiv investiții importante în infrastructură.

Un astfel de proiect ar fi însă dependent de evoluția războiului. Invazia rusă a provocat distrugeri masive, iar necesarul de reconstrucție și redresare al Ucrainei pentru următorul deceniu este estimat la aproximativ 588 de miliarde de dolari, potrivit unei evaluări realizate de guvernul ucrainean împreună cu Banca Mondială, Comisia Europeană și ONU.

Problemele de infrastructură sunt deja vizibile. Donbas Arena din Donețk, stadion care a găzduit cinci partide la Euro 2012, a fost afectat de luptele din regiune. Clubul Șahtior Donețk a fost nevoit să părăsească orașul și nu a mai putut reveni pe arena respectivă.

O candidatură comună ar avea și o dimensiune politică. Relațiile dintre Varșovia și Kiev au fost afectate recent de dispute legate de trecutul istoric, iar un sondaj din august a indicat o creștere semnificativă a opiniilor negative ale polonezilor față de Ucraina.

Parlamentarul ucrainean Vasyl Mokan consideră că proiectul ar putea deveni un simbol al solidarității europene, însă subliniază că organizarea unor meciuri în Ucraina ar necesita încheierea războiului, o pace durabilă, garanții credibile de securitate și investiții consistente în infrastructură.

Deocamdată, nu există o candidatură oficială. Un eventual demers ar trebui să pornească de la federațiile de fotbal și comunitatea sportivă, iar decizia finală ar depinde de condițiile de securitate și de procedura FIFA.