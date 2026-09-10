Un bărbat de 35 de ani din localitatea Independența, județul Galați, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru publicarea unor mesaje și imagini cu caracter rasist, xenofob și antisemit pe o platformă de socializare.

Potrivit polițiștilor, materialele ar fi fost publicate în perioada 19-20 iunie 2025 și ar fi promovat idei de anihilare, inferiorizare și dezumanizare a unor persoane pe criterii de naționalitate, etnie sau religie.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi publicat inclusiv o imagine care reprezenta o explozie nucleară, însoțită de mesajul „NUKE THEM ALL”, cu referiri la mai multe state și populații. În același context, acesta ar fi distribuit materiale prin care ar fi promovat idei fasciste și rasiste, ar fi elogiat regimul nazist și ar fi transmis mesaje antisemite.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au dispus reținerea bărbatului la 9 septembrie 2026, după administrarea probatoriului într-un dosar penal.

Cercetările vizează mai multe fapte prevăzute de legislația penală și de actele normative care sancționează promovarea ideologiilor fasciste, rasiste și xenofobe, precum și negarea sau aprobarea Holocaustului.

Poliția afirmă că, în perioada 19-20 iunie 2025, suspectul ar fi folosit un cont de pe o platformă de socializare pentru a publica mesaje, comentarii, imagini și reprezentări grafice considerate de anchetatori ca exprimând idei de ură și discriminare.

Printre materialele analizate s-ar fi aflat și o fotografie în care bărbatul ar apărea efectuând salutul nazist. De asemenea, acesta ar fi publicat mesaje prin care ar fi aprobat efectele Holocaustului și și-ar fi exprimat regretul că exterminarea evreilor nu ar fi fost completă.

Potrivit polițiștilor gălățeni, cercetările vizează, între altele, incitarea la violență, ură sau discriminare, precum și distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, prin intermediul unui sistem informatic, de materiale rasiste și xenofobe.

În dosar sunt investigate și fapte referitoare la promovarea în public a cultului unor persoane vinovate de genocid, crime împotriva umanității sau crime de război, utilizarea în public a simbolurilor fasciste și aprobarea publică, prin orice mijloace, a Holocaustului ori a efectelor acestuia.

Întrucât materialele ar fi fost publicate pe o platformă online, ancheta urmărește și componenta informatică a faptelor cercetate.

După reținere, bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Galați.

La 10 septembrie 2026, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Liești, unde procurorii vor analiza luarea unei măsuri preventive.

Polițiștii au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de acesta, iar cercetările sunt desfășurate sub coordonarea unității de parchet competente.

Reținerea pentru 24 de ore reprezintă o măsură procesuală și nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Stabilirea situației de fapt și a răspunderii penale aparține organelor judiciare, în condițiile legii.

Ancheta continuă pentru documentarea tuturor faptelor și stabilirea circumstanțelor în care au fost publicate materialele respective.