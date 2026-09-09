Scandal politic de proporții majore în Israel, după aparitia unor informații dintr-o carte aflată în curs de publicare. Potrivit detaliilor apărute în presă, prim-ministrul Benjamin Netanyahu ar fi primit un avertisment direct de la președintele Emiratelor Arabe Unite, cu zece zile înainte de atacul devastator din 7 octombrie 2023. Informația că liderul Hamas din Gaza, Yahya Sinouar, pregătea o acțiune militară de mare amploare a provocat un șoc uriaș în societatea israeliană, chiar în plină desfășurare a campaniei electorale, notează publicația franceză Le Monde.

Investigația, difuzată de cotidianul Haaretz și realizată de doi jurnaliști de anchetă, a zdruncinat din temelii opinia publică și a amplificat tensiunile politice existente. Dezvăluirile readuc în prim-plan acuzațiile opoziției referitoare la eșecul personal al premierului de a garanta securitatea națională. Pentru cetățenii traumatizați de bilanțul tragic al incursiunii islamiste, soldată cu 1 200 de morți, 251 de ostatici și 3 000 de răniți, noile detalii deschid o perspectivă extrem de gravă.

Datele strânse de cei doi investigatori arată că președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, fusese înștiințat cu câteva săptămâni înainte de ofensivă de surse palestiniene legate de planurile Hamas. Ulterior, liderul de la Abu Dhabi a decis să transmită alerta mai departe premierului israelian.

„Cu o săptămână şi jumătate înainte de 7 octombrie 2023, liderul emiratez l-a sunat pe Netanyahu de la palatul prezidenţial din Abu Dhabi şi a discutat cu acesta timp de patruzeci şi cinci de minute”, a scris Haaretz. „În cadrul acestei conversaţii, Bin Zayed a avertizat că liderul Hamas din Gaza, Yahya Sinouar, plănuieşte o operaţiune de amploare împotriva Israelului. Bin Zayed şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că evenimentul în cauză nu numai că ar duce la un masacru, ci ar destabiliza întreaga regiune şi ar submina Acordurile Abraham”, afirmă cei doi jurnalişti.

Șeful cabinetului de la Ierusalim a respins ferm aceste afirmații. „Articolele din presă sunt false. Emiratele Arabe Unite nu au transmis niciun avertisment prim-ministrului înainte de 7 octombrie. Dacă ar fi existat informaţii relevante, acestea ar fi fost transmise prin canalele de informaţii dintre cele două ţări”, a spus Netanyahu.

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe din Emiratele Arabe Unite au evitat să comenteze direct dezvăluirile din Haaretz, însă au refuzat să le nege, în ciuda insistențelor venite din partea echipei lui Netanyahu.

Oficialii din Abu Dhabi au transmis o declarație nuanțată: „Autorităţile guvernamentale din Emiratele Arabe Unite şi din Israel au menţinut căi de comunicare deschise şi directe încă de la începutul relaţiei lor, acum mai bine de cinci mai. Atunci când a fost necesar, toate informaţiile relevante au fost şi continuă să fie comunicate între entităţile implicate”.

Liderul emiratez ar fi aflat despre pregătirile Hamas prin intermediul unor canale discrete implicate în negocierile dintre facțiunile palestiniene și reprezentanții israelieni. Discuțiile vizau relaxarea blocadei din Gaza, proiecte de redresare economică, schimburi de deținuți și returnarea trupurilor soldaților israelieni. Cu toate acestea, la finalul verii anului 2023, dialogul intrase într-un impas total.

În cursul lunii septembrie, Yahya Sinouar și-a arătat nemulțumirea față de un intermediar din cadrul mișcării Fatah, agreat atât de Shin Bet, cât și de Hamas pentru transmiterea mesajelor bilaterale. „Spuneţi-le israelienilor că, dacă nu fac progrese, le pregătesc o surpriză uriaşă”, i-ar fi spus Yahya Sinouar. „Spuneţi-le să se aştepte la un cutremur”, ar fi ameninţat el.

La scurt timp, la mijlocul aceleiași luni, liderul Hamas a reiterat amenințările: „Transmite-le mesajul că pregătesc mama tuturor surprizelor. O operaţiune terifiantă. Ceva extraordinar”.

Intermediarul a transmis informațiile unui consilier al președintelui emiratez, iar aceștia au alertat serviciile de securitate israeliene. Şeful Shin Bet de la acea vreme, Ronen Bar, a propus măsuri drastice. „Ronen Bar (pe atunci şef al Shin Bet) a recomandat o metodă operaţională numită «bomba extinctoare» – nume de cod pentru un atac puternic şi brusc, conceput pentru a neutraliza rapid o ameninţare majoră – sau cel puţin punerea în aplicare a unor «eforturi defensive puternice» în Gaza şi în Cisiordania”, a scris Haaretz.

Cu toate acestea, nicio măsură preventivă nu a fost adoptată. Văzând pasivitatea de la Ierusalim, președintele emiratez l-a apelat personal pe Benjamin Netanyahu. „Bin Zayed l-a îndemnat cu insistenţă pe Netanyahu să ia situaţia în serios. Spre marea sa surprindere, însă, prim-ministrul a reacţionat cu un calm relativ. Netanyahu a declarat că, potrivit evaluării sale, Hamas intenţiona să acţioneze în regiunea Cisiordaniei şi l-a liniştit pe Bin Zayed afirmând că Israelul era pregătit să facă faţă tuturor scenariilor”, au afirmat jurnaliştii.

Mai mult, deși fusese avertizat și de serviciile secrete egiptene, premierul nu a adus în discuție aceste date în cadrul ședințelor operative. „Dacă am fi avut cunoştinţă de aceste avertismente, este foarte probabil că acest lucru ar fi dat mai multă greutate primului mesaj pe care l-am primit de la Sinouar”, a explicat jurnaliştilor un oficial al serviciilor de informaţii interne. La 1 octombrie 2023, propunerea Shin Bet de a-i elimina pe liderii Hamas a rămas fără răspuns. Șase zile mai târziu a urmat atacul.

Principala strategie de apărare a lui Netanyahu s-a axat pe ideea că armata nu l-a informat la timp în noaptea atacului. În ultimele săptămâni, apropiații premierului au lansat chiar teorii ale conspirației, acuzând o presupusă trădare a conducerii militare cu scopul de a-i afecta imaginea politică.

Investigația publicată a generat reacții dure pe scena politică, cu puțin timp înainte de alegerile parlamentare. Opoziția critică vehement refuzul sistematic al premierului de a înființa o comisie națională independentă de anchetă.

Liderii opoziției au condamnat ferm atitudinea șefului guvernului: „În timp ce Netanyahu şi echipa sa propagă teorii false ale conspiraţiei şi încearcă să arunce vina pe serviciile de securitate, se dovedeşte că, încă o dată, i-au parvenit direct avertismente alarmante pe care le-a ignorat”, au scris aceştia.

„Netanyahu a primit zeci de avertismente cu privire la 7 octombrie şi le-a ignorat pe toate. Nu este apt” să conducă, a denunţat principalul său concurent, fostul şef al Statului Major General Gadi Eisenkot.

Netanyahu „poartă o responsabilitate personală şi directă”, a declarat şi fostul prim-ministru Naftali Bennett, afirmând că acesta „nu poate continua să-şi exercite funcţia nici măcar un minut în plus”.

Într-un videoclip, Yair Golan, liderul Partidului Democraţilor, s-a adresat direct prim-ministrului: „Netanyahu, pui Israelul în pericol, ne conduci spre catastrofă (…). Ştiai, ai ignorat, ai eşuat, eşti răspunzător”.