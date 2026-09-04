O treaptă deteriorată, o balustradă desprinsă, o zonă umedă sau un alt element defect de pe scara unui bloc poate provoca un accident. Dacă o persoană este rănită, răspunderea nu revine automat administratorului sau asociației de proprietari. Trebuie stabilită cauza defecțiunii, natura bunului care a provocat prejudiciul și cine avea obligația de întreținere, control sau supraveghere asupra acestuia.

Potrivit articolului 35 din Legea nr. 196/2018, între părțile comune ale unui condominiu se află „locurile de trecere, scările și casa scărilor și coridoarele”. În această categorie intră, în condițiile legii, și alte elemente ale clădirii sau instalațiilor comune.

Părțile comune nu aparțin unui singur proprietar, ci sunt deținute în coproprietate de proprietarii din condominiu. Administrarea și întreținerea acestora se realizează potrivit regulilor stabilite de Legea nr. 196/2018.

Administratorul are, potrivit articolului 66 din aceeași lege, atribuții privind administrarea imobilului, propunerea și supravegherea lucrărilor de conservare și întreținere. În cazul unei urgențe, administratorul poate iniția, cu acordul comitetului executiv, lucrările necesare pentru protejarea imobilului.

Aceste atribuții nu înseamnă însă că administratorul răspunde automat pentru orice accident produs pe casa scării.

Legea stabilește atribuțiile administratorului, însă răspunderea civilă pentru un accident se analizează separat.

Articolul 67 din Legea nr. 196/2018 prevede că, pentru lucrările de întreținere și reparații ale proprietății comune, administratorul supune spre analiză și aprobare comitetului executiv ofertele operatorilor economici. Același articol reglementează răspunderea administratorului pentru prejudiciile cauzate asociației prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor sale.

Prin urmare, trebuie făcută diferența între responsabilitatea privind administrarea și întreținerea proprietății comune și răspunderea civilă pentru prejudiciul suferit de persoana care a căzut.

Dacă o persoană cade din cauza unei trepte deteriorate, trebuie stabilit de ce treapta se afla în acea stare și cine avea obligația de a remedia problema.

În cazul în care deteriorarea privește o parte comună a imobilului, poate deveni relevantă răspunderea persoanei care avea paza bunului. Codul civil prevede, la articolul 1.376, că persoana obligată să repare prejudiciul cauzat de lucrul aflat sub paza sa răspunde independent de culpă.

Articolul 1.377 stabilește că paza lucrului aparține proprietarului sau persoanei care, în baza legii, a unui contract ori chiar în fapt, exercită în mod independent controlul și supravegherea asupra lucrului și îl folosește în interes propriu.

Așadar, simplul fapt că accidentul s-a produs într-o zonă comună nu este suficient pentru a stabili cine trebuie să plătească despăgubirile. Sunt necesare elemente privind cauza defecțiunii și persoana care avea obligația legală sau contractuală relevantă asupra bunului.

Codul civil reglementează distinct situația în care prejudiciul este provocat prin ruina unui edificiu sau prin desprinderea unor părți din acesta.

Potrivit articolului 1.378, proprietarul unei construcții este obligat să repare prejudiciul cauzat prin ruina acesteia ori prin desprinderea unor părți din ea, atunci când situația este urmarea lipsei de întreținere sau a unui viciu de construcție.

Într-un asemenea caz, răspunderea se analizează prin raportare la condițiile prevăzute de această dispoziție, nu doar la atribuțiile administratorului asociației.

În cazul unei căderi provocate de apă pe casa scării, trebuie identificată sursa acesteia.

Dacă apa provine dintr-o instalație comună defectă, problema poate avea legătură cu întreținerea proprietății comune. Dacă provine dintr-un apartament și ajunge pe casa scării din cauza unei instalații sau a unei defecțiuni aflate în proprietatea individuală, poate fi implicat proprietarul acelui apartament.

Legea nr. 196/2018 stabilește obligația proprietarului de a-și menține proprietatea individuală în stare bună din punct de vedere tehnic și funcțional și de a întreține instalațiile din proprietatea sa astfel încât să nu provoace prejudicii celorlalți proprietari. În cazul producerii unor daune unei părți comune, proprietarul trebuie să repare stricăciunile sau să suporte cheltuielile pentru lucrările necesare.

Administratorul de bloc Florin Condea a explicat faptul că problemele apărute în spațiile comune trebuie semnalate și urmărite până la remediere:

„Într-un bloc, o problemă aparent mică poate deveni periculoasă dacă nu este rezolvată la timp. O treaptă deteriorată, o balustradă care s-a slăbit, o zonă în care se adună apă sau un corp de iluminat defect trebuie semnalate imediat administratorului sau președintelui asociației. Important este ca sesizarea să nu rămână doar verbală. Dacă problema este consemnată și transmisă celor care trebuie să ia măsuri, există și o evidență a faptului că defecțiunea a fost semnalată.

Din experiența mea, multe probleme sunt amânate pentru că par neimportante până când se întâmplă un accident. De aceea, când există un pericol pe casa scării sau într-o altă zonă comună, primul lucru este să fie înlăturat pericolul și să se stabilească rapid cine trebuie să facă reparația.”

Pentru stabilirea răspunderii sunt importante cauza accidentului, starea elementului care a provocat căderea și legătura dintre defecțiune și prejudiciul produs.

Pot avea relevanță fotografiile sau înregistrările zonei în care s-a produs accidentul, declarațiile martorilor, documentele medicale, facturile privind cheltuielile provocate de accident și eventualele sesizări transmise anterior administratorului sau asociației.

Dacă defecțiunea fusese semnalată înainte de accident, o sesizare scrisă poate fi relevantă pentru stabilirea momentului în care problema a fost adusă la cunoștința celor responsabili și a măsurilor luate ulterior.

În funcție de circumstanțele accidentului și de forma de răspundere aplicabilă, persoana prejudiciată poate solicita repararea prejudiciului material și, în condițiile legii, a celui nepatrimonial.

Codul civil reglementează atât răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, cât și răspunderea pentru ruina edificiului. Aplicarea acestor dispoziții depinde însă de situația concretă, de cauza accidentului și de persoana asupra căreia exista obligația legală relevantă.

Prin urmare, nu există o regulă potrivit căreia orice persoană care cade pe scara unui bloc primește automat despăgubiri de la asociația de proprietari.

Dacă accidentul este provocat de un element al proprietății comune, trebuie analizate obligațiile privind întreținerea, administrarea și paza acelui bun. Dacă defecțiunea provine din proprietatea individuală a unui apartament, răspunderea poate reveni proprietarului, în funcție de cauza prejudiciului.

În alte situații poate fi aplicabilă răspunderea pentru lucrul aflat sub pază sau cea prevăzută de Codul civil pentru ruina edificiului.

Legea nr. 196/2018 stabilește regulile privind administrarea și întreținerea părților comune, iar Codul civil stabilește condițiile în care prejudiciile produse de lucruri sau de starea unei construcții trebuie reparate. Persoana obligată la despăgubiri se stabilește în funcție de cauza concretă a accidentului și de obligațiile care îi reveneau asupra bunului respectiv.