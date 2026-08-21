Asociația de proprietari poate solicita accesul în apartamentul unui proprietar atunci când este necesară verificarea, repararea sau înlocuirea unor elemente ale proprietății comune care pot fi accesate numai prin locuința respectivă, potrivit Legii nr. 196/2018. Accesul nu poate fi cerut însă oricând și pentru orice motiv.

Regula este prevăzută la articolul 31 din legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. În situația obișnuită, proprietarul trebuie să fie anunțat în scris cu cel puțin cinci zile înainte. În cazurile de urgență, termenul se reduce la 24 de ore.

Legea se referă în mod expres la intervențiile asupra elementelor din proprietatea comună atunci când acestea nu pot fi inspectate, reparate sau înlocuite decât prin accesul în proprietatea individuală.

De exemplu, situația poate apărea atunci când o conductă, o instalație sau un alt element comun al blocului trece prin apartament, iar lucrările necesare nu pot fi realizate din spațiile comune.

Solicitarea trebuie să fie legată de o necesitate concretă privind administrarea, întreținerea sau repararea proprietății comune. Asociația nu dobândește prin această prevedere un drept general de a intra în apartamentele proprietarilor.

Potrivit articolului 31, accesul poate fi permis președintelui sau unui membru al comitetului executiv al asociației, administratorului și unei persoane calificate pentru lucrările de construcții sau reparații, după caz.

Prin urmare, nu este vorba despre un drept nelimitat al oricărui membru al asociației de a intra în locuință. Persoanele care trebuie să aibă acces sunt cele indicate de lege și numai în contextul intervenției necesare.

În situațiile care nu reprezintă urgențe, proprietarul trebuie să primească un preaviz motivat scris de cinci zile, emis de comitetul executiv al asociației de proprietari.

Așadar, o solicitare verbală făcută pe neașteptate de administrator sau de un vecin nu este echivalentă cu procedura prevăzută de articolul 31.

Legea stabilește o excepție pentru situațiile de urgență: în acest caz, preavizul poate fi de 24 de ore.

Refuzul nu este lipsit de consecințe atunci când solicitarea asociației îndeplinește condițiile prevăzute de lege.

Articolul 31 prevede că proprietarul care nu permite accesul în condițiile legale răspunde civil și penal, după caz, pentru prejudiciile create proprietarilor afectați.

Cu alte cuvinte, dacă refuzul împiedică o intervenție necesară și produce pagube altor proprietari, persoana care a refuzat accesul poate fi ținută răspunzătoare pentru prejudiciile provocate.

Legea stabilește și obligații pentru asociația de proprietari în cazul în care lucrările afectează apartamentul.

Proprietarii care suferă un prejudiciu în urma executării lucrărilor prevăzute de articolul 31 sunt despăgubiți de asociația de proprietari din fondul de reparații. Dacă prejudiciul este provocat de executantul lucrării, asociația poate recupera despăgubirea de la acesta, în condițiile legii.

Mai mult, intervenția asupra elementelor proprietății comune trebuie să fie realizată în condiții stabilite de comun acord și consemnate într-un acord semnat de proprietar și asociația de proprietari. Dacă, în timpul lucrărilor, proprietatea individuală este afectată, costurile pentru readucerea acesteia la starea tehnică inițială sunt suportate potrivit regulilor prevăzute de lege.

Faptul că o persoană locuiește într-un bloc administrat de o asociație de proprietari nu înseamnă că asociația poate dispune liber de accesul în locuința sa.

Legea protejează în același timp proprietatea individuală și proprietatea comună. Proprietarul are obligația de a-și întreține instalațiile și spațiile astfel încât să nu îi prejudicieze pe ceilalți locatari, dar asociația trebuie să respecte condițiile legale atunci când solicită accesul în locuință.

În esență, accesul în apartament poate fi solicitat atunci când este necesară intervenția asupra unui element al proprietății comune care poate fi accesat numai prin locuința respectivă. În mod normal, este necesar un preaviz motivat scris de cinci zile, iar pentru urgențe termenul este de 24 de ore.

Regulile urmăresc să permită efectuarea lucrărilor necesare pentru întregul condominiu, fără ca dreptul de proprietate individuală să poată fi ignorat. Pentru lucrările care produc prejudicii locuinței, legea prevede, de asemenea, mecanisme de despăgubire.