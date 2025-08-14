Social Haos pe piața imobiliară din Capitală. În ce zone mai poți găsi apartamente sub 60.000 de euro







În ultimele săptămâni, prețurile apartamentelor scoase la vânzare au crescut în aproape toate cartierele Bucureștiului. Comparativ cu iulie 2024, mulți proprietari și-au mărit cererile cu peste 30%, ceea ce reduce semnificativ opțiunile pentru cei care caută o locuință fără un buget generos.

În Sectorul 1, cumpărătorii găsesc cu greu un apartament cu două camere sub 100.000 de euro. În zona Pipera, prețul pentru o astfel de locuință depășește 140.000 de euro, iar mulți clienți nu se pot apropia de acest preț.

Un studio modern din Primăverii se vinde cu 135.000 de euro, iar o garsonieră în zona Cișmigiu ajunge la 75.000 de euro. O garsonieră mai accesibilă poate fi găsită în aceeași zonă cu 31.000 de euro. Locuința are doar 19 mp și se închiriază direct de la proprietar.

În Sectorul 2, zona Lacul Circului, un apartament cu două camere ajunge la 150.000 de euro, însă cumpărătorii pot găsi și alte variante la prețuri cuprinse între 70.000 și 95.000 de euro.

În Sectorul 3, zona Dristor, un vânzător cere pentru un apartament cu două camere 189.000 de euro. Acesta a fost recent renovat și are o grădină în fața balconului.

Cei care sunt deschiși să se mute în cartierul Militari pot găsi un apartament cu două camere la prețul de 56.000 de euro fără TVA. În Piața Rahovei, o astfel de locuință ajunge la 78.000 de euro.

În Berceni, cumpărătorii pot găsi un apartament cu două camere la prețul de 60.000 de euro fără TVA. Blocul a fost ridicat în 1975 și este reabilitat termic. În plus, actualul proprietar susține că locuința nu necesită investiții.

Începând cu prima zi a lunii august, TVA-ul pentru locuințele noi a ajuns la 21%, conform unei legi recent adoptate. Majorarea vizează atât locuințele care anterior beneficiau de o cotă redusă de TVA, cât și cele care nu se încadrau pe această cotă. Totuși, în anumite situații, cumpărătorii care au achitat deja avansuri pot păstra cota redusă de TVA.