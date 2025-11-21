Social Exclusiv

Casele pe care nu le cumpără nimeni. Ce dezavantaje au și cum sunt evaluate pe piața imobiliară

Comentează știrea
Casele pe care nu le cumpără nimeni. Ce dezavantaje au și cum sunt evaluate pe piața imobiliarăChirie. Sursa foto: mastersenaiper/ Pixabay
Din cuprinsul articolului

În multe localități din România, casele vechi sau cele fără fundație sau cu rămân ani întregi nevândute. Cele mai afectate sunt locuințele bătrânești, adesea moștenite din generație în generație, care, deși păstrează farmecul trecutului, nu reușesc să atragă cumpărători. Mihai Aldea, agent imobiliar în Slatina, a explicat pentru EVZ că interesul pentru astfel de locuințe este foarte scăzut.

Românii nu se înghesuie să cumpere case vechi. Zona în care este amplasată, factor cheie în decizia finală

Starea lor tehnică și costurile mari pentru renovare îi fac pe mulți să caute alternative mai sigure, iar astfel aceste case rămân abandonate, pierzându-și treptat valoarea. Potențialii cumpărători preferă locuințele noi sau imobilele deja consolidate, chiar dacă terenul pe care se află vechile case ar avea valoare.

În zona Olteniei, numeroase case bătrânești nu își găsesc cumpărători. Potrivit agentului imobiliar, românii sunt mai atrași de alte zone cu potențial turistic.

„La noi, în zona Olteniei, nu există interes pentru casele vechi și bătrânești. Unele se vând, dar foarte puține. Cele care se caută sunt în apropiere de orașe. Bucureștenii nu sunt atrași de zonă cum sunt atrași de zona Transilvaniei, de exemplu. Cred că vor fi sate întregi care o să dispară complet la un moment dat”, ne-a spus Mihai Aldea.

Membrul CSM, Alin Ene, replică tranșantă despre drepturile magistraților! Diletantismul și aproximațiile parazitează orice dezbatere reală
Membrul CSM, Alin Ene, replică tranșantă despre drepturile magistraților! Diletantismul și aproximațiile parazitează orice dezbatere reală
Zodii care nu suportă critica. Află cine nu poate fi contrazis niciodată
Zodii care nu suportă critica. Află cine nu poate fi contrazis niciodată
casă

Casă. Sursa foto: Freepik

Cât cer proprietarii pentru o astfel de locuință

Agentul imobiliar atrage atenția că distanța față de oraș este criteriul decisiv pentru puținii cumpărători interesați. Oamenii care vin să vizioneze astfel de case analizează în primul rând accesul la drumuri, serviciile din apropiere și timpul necesar pentru a ajunge în cea mai apropiată așezare urbană.

„Oamenii au început să ceară și foarte mult pentru ele. Puținii clienți care vin să cumpere se uită la ce distanță e față de oraș. În comuna Slătioara, de exemplu, prețurile sunt foarte ridicate. În Proaspeți, la fel”, Mihai Aldea, un agent imobiliar din Slatina.

În comuna Potelu din Olt, o casă bătrânească se vinde cu 22.000 de euro, conform unui anunț publicat pe OLX. De asemenea, o altă locuință din comuna Brâza este scoasă la vânzare la prețul de 32.000 de euro.

casa

Casă. Sursa foto: Freepik

Casele vechi din Transilvania sunt mai apreciate

Locuințele fără fundație sau cu instalații vechi sunt considerate investiții riscante și primesc o valoare mai mică pe piață. Evaluatorii iau în calcul și costurile necesare pentru renovare, care pot depăși uneori prețul cerut de vânzător.

Poziția rămâne cel mai important criteriu. Casele situate aproape de orașe, în sate cu acces la drumuri bune și utilități, sunt mai ușor de vândut. În zonele izolate, valoarea scade semnificativ, chiar dacă terenul este generos. Cumpărătorii preferă localitățile aflate la maximum 20–30 de minute de un centru urban.

Prezența utilităților influențează puternic prețul. Casele conectate la apă, electricitate și gaz sunt mai atractive, chiar dacă sunt vechi. În schimb, locuințele fără canalizare sau încălzire modernă sunt considerate costisitoare din perspectiva renovării și ajung să fie evaluate mult mai jos.

Percepția cumpărătorilor

În Transilvania, casele tradiționale renovate sau cu potențial turistic sunt mult mai apreciate. Astfel, multe sate săsești au devenit atractive pentru cei care își doresc o locuință cu personalitate.

Localitățile precum satul Viscri sunt astăzi un reper al acestui fenomen. Satul și-a câștigat renumele datorită locuințelor săsești restaurate cu atenție la detalii. De asemenea, vizitele Regelui Charles în această regiune au avut un impact major.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:40 - Membrul CSM, Alin Ene, replică tranșantă despre drepturile magistraților! Diletantismul și aproximațiile parazitează ...
07:29 - Zodii care nu suportă critica. Află cine nu poate fi contrazis niciodată
07:23 - Actorul Spencer Lofranco s-a stins fulgerător, la 33 de ani
07:16 - Marea Britanie schimbă regulile pentru rezidența permanentă. Cum vor fi afectați românii
07:11 - România înregistrează cel mai mic număr de copii născuți de decenii
07:01 - Casele pe care nu le cumpără nimeni. Ce dezavantaje au și cum sunt evaluate pe piața imobiliară

HAI România!

Îngrozitorul domn Fritz
Îngrozitorul domn Fritz
De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
De ce România este în topul accidentelor de muncă și ce putem schimba | Ionuț Costea – Romnets Group
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu
Inventarul stricăciunilor din lumea nouă. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale