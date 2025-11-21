Casele pe care nu le cumpără nimeni. Ce dezavantaje au și cum sunt evaluate pe piața imobiliară

În multe localități din România, casele vechi sau cele fără fundație sau cu rămân ani întregi nevândute. Cele mai afectate sunt locuințele bătrânești, adesea moștenite din generație în generație, care, deși păstrează farmecul trecutului, nu reușesc să atragă cumpărători. Mihai Aldea, agent imobiliar în Slatina, a explicat pentru EVZ că interesul pentru astfel de locuințe este foarte scăzut.

Starea lor tehnică și costurile mari pentru renovare îi fac pe mulți să caute alternative mai sigure, iar astfel aceste case rămân abandonate, pierzându-și treptat valoarea. Potențialii cumpărători preferă locuințele noi sau imobilele deja consolidate, chiar dacă terenul pe care se află vechile case ar avea valoare.

În zona Olteniei, numeroase case bătrânești nu își găsesc cumpărători. Potrivit agentului imobiliar, românii sunt mai atrași de alte zone cu potențial turistic.

„La noi, în zona Olteniei, nu există interes pentru casele vechi și bătrânești. Unele se vând, dar foarte puține. Cele care se caută sunt în apropiere de orașe. Bucureștenii nu sunt atrași de zonă cum sunt atrași de zona Transilvaniei, de exemplu. Cred că vor fi sate întregi care o să dispară complet la un moment dat”, ne-a spus Mihai Aldea.

Agentul imobiliar atrage atenția că distanța față de oraș este criteriul decisiv pentru puținii cumpărători interesați. Oamenii care vin să vizioneze astfel de case analizează în primul rând accesul la drumuri, serviciile din apropiere și timpul necesar pentru a ajunge în cea mai apropiată așezare urbană.

„Oamenii au început să ceară și foarte mult pentru ele. Puținii clienți care vin să cumpere se uită la ce distanță e față de oraș. În comuna Slătioara, de exemplu, prețurile sunt foarte ridicate. În Proaspeți, la fel”, Mihai Aldea, un agent imobiliar din Slatina.

În comuna Potelu din Olt, o casă bătrânească se vinde cu 22.000 de euro, conform unui anunț publicat pe OLX. De asemenea, o altă locuință din comuna Brâza este scoasă la vânzare la prețul de 32.000 de euro.

Locuințele fără fundație sau cu instalații vechi sunt considerate investiții riscante și primesc o valoare mai mică pe piață. Evaluatorii iau în calcul și costurile necesare pentru renovare, care pot depăși uneori prețul cerut de vânzător.

Poziția rămâne cel mai important criteriu. Casele situate aproape de orașe, în sate cu acces la drumuri bune și utilități, sunt mai ușor de vândut. În zonele izolate, valoarea scade semnificativ, chiar dacă terenul este generos. Cumpărătorii preferă localitățile aflate la maximum 20–30 de minute de un centru urban.

Prezența utilităților influențează puternic prețul. Casele conectate la apă, electricitate și gaz sunt mai atractive, chiar dacă sunt vechi. În schimb, locuințele fără canalizare sau încălzire modernă sunt considerate costisitoare din perspectiva renovării și ajung să fie evaluate mult mai jos.

În Transilvania, casele tradiționale renovate sau cu potențial turistic sunt mult mai apreciate. Astfel, multe sate săsești au devenit atractive pentru cei care își doresc o locuință cu personalitate.

Localitățile precum satul Viscri sunt astăzi un reper al acestui fenomen. Satul și-a câștigat renumele datorită locuințelor săsești restaurate cu atenție la detalii. De asemenea, vizitele Regelui Charles în această regiune au avut un impact major.